von Nathalie Göbel, Sabine Naiemi und Andreas Block

Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren am Donnerstag noch 101 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 13 weniger als am Mittwoch. Von diesen 101 Fällen wurde bei 95 eine Virusmutation nachgewiesen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Donnerstag 27 am Coronavirus erkrankte Personen. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 9959 Menschen infiziert. Die sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 32, am Mittwoch bei 27,8 und am Donnerstag bei 26,8.

Große Kreisstädte impfen außer der Reihe

Positive Entwicklungen gibt es auch beim Thema Impfen: Am Samstag findet in der Neuen Tonhalle in VS-Villingen eine Impfaktion mit Astra-Zeneca statt. Der Kreis hat vom Land eine Sonderlieferung mit 2500 Dosen erhalten, die sich die Städte Villingen-Schwenningen und Donaueschingen teilen. Die Aktion findet von 9 bis 19.30 Uhr statt. Die Impfungen nehmen mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes vor. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

1200 Dosen für drei Gemeinden

Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen haben sich gemeinsam für ein Pop-Up Impfzentrum beworben und kurzfristig die Zusage erhalten. Es stehen 1200 mRNA-Impfdosen zur Verfügung, die am Sonntag, 27. Juni, und Montag, 28. Juni, verimpft werden. Derzeit wird die Terminvergabe organisiert. Zur Impfung können Bürger aus eben diesen drei Gemeinden, die bisher noch nicht geimpft sind und auch noch nicht am Corona-Virus erkrankt waren.