Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Heavy Halloween Festival, Brigachtal

Die Donaueschinger Metal-Band Scarcrow steht auf der Pumpkin Stage. | Bild: Scarcrow

FC Brigachtal und die Donaueschinger Dark Metal Band Basilisk laden zum Heavy Halloween Festival ein. Auf der Bühne – laut Veranstalter: Pumpkin Stage – stehen werden die Endtime Prophets aus Kaiserslautern, Flame or Redemption aus München, Blackwood aus Tennenbronn, Timeless Rage aus VS-Schwenningen und Scarcrow aus Donaueschingen,

Einlass für das Festival in die Froschberghalle Kirchdorf ist am Samstag, 28. Oktober, um 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für im Rosy‘s in VS-Schwenningen, Allerley Store in VS-Villingen, bei Edeka Strecker und Sport Bartler in Brigachtal sowie direkt beim FC Brigachtal, bei Basilisk und den Bands. Außerdem gibt es eine Abendkasse.

Alle Halloween-Veranstaltungen finden Sie übrigens hier:

Die gruseligste Nacht 2023 steht bevor: Das ist los an Halloween im Schwarzwald und auf der Baar

Retro.active, Villingen-Schwenningen

Erinnerst Du dich noch an die wilden, coolen, verrückten 80er-2000er Jahre, als Du zu toller Musik abgetanzt oder zum ersten Mal Deine erste große Liebe geküsst hast? Lass dieses Gefühl wieder aufleben bei unserer Retro.active – „Die Disco Party 80s, 90s, 00er“. Gunnar Frey „DJ Taste“, erster Vorsitzender des Jugendförderungswerk Villingen-Schwenningen höchstpersönlich, wird gemeinsam mit dem Kassierer des Jugendförderungswerk Zeljko Divjak „DJ No Mercy“ , mit Special Guest Martin Rieger „DJ Morten Harken“ das Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen am Samstag, den 28. Oktober 2023 zum Beben bringen. Natürlich kommt die Musik nicht aus der Konserve, sondern es werden Schallplatten aufgelegt, bis der Tonabnehmer seinen Geist aufgibt, oder einer der DJs vor Erschöpfung umfällt.Euch erwarten unvergessenen Hits, die auch heute an Kraft und Emotionen nichts eingebüßt haben. Die Discjockeys entführen Euch in Eure Jugend zurück, als ihr schwitzend den Dancefloor gerockt habt. Retro-Partys begeistert aber auch die Junge Generation! Ob im Fernsehen, in der Mode, Kosmetik, im Design oder auf einer Mottoparty! Die 80er, 90er und 2000er Jahre liegen vor allem bei der Jugend so sehr im Trend wie lange nicht. | Bild: Gunnar Frey

Eine Disco-Party mit Hits aus den 80er-, 90er-, 2000er-Jahren: „als Du zu toller Musik abgetanzt oder zum ersten Mal Deine erste große Liebe geküsst hast“, heißt es in der Einladung. Der erste Vorsitzende des Jugendförderungswerks Villingen-Schwenningen, Gunnar Frey, ist DJ Taste. Mit ihm zusammen legen Kassierer Zeljko Divjak als DJ No Mercy und Martin Rieger als DJ Morten Harken auf.

Die Musik kommt am Samstag, 28. Oktober, von der Schallplatte. Wo? Im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen, Am Klosterhof 3. Kartenvorverkauf beim Soundservice VS.

Baar-Blech, Bad Dürrheim

Blasmusikgruppe „Baar-Blech“ spielt am Samstag, den 28. Oktober 2023 um 19:30 Uhr ein Konzert im Kurhaus Bad DürrheimBad Dürrheim. BaarBlech ist eine neue Blasmusik Formation aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.Exzellente Blasmusiker aus Fürstenberg, Geisingen und Behla zelebrieren böhmische und mährische Blasmusik mit modernen und solistischen Einlagen.Die kleine, feine Blasmusikformation mit Ihrem musikalischen Leiter Volker Gut, hat den Slogan „sag`s mit Blasmusik“.Ob bei kleineren Veranstaltungen oder im großen Festzelt, BaarBlech präsentiert Musik mit Herzblut und viel Gefühl auf höchstem Niveau. Der Eintritt zum Konzert kostet 5,- € ermäßigt und 7,- € regulär. Karten gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Information im Haus des Gastes.Für Bewirtung ist gesorgt. | Bild: Baar-Blech

Baar-Blech ist eine neue Blasmusik Formation aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Musiker aus Fürstenberg, Geisingen und Behla zelebrieren böhmische und mährische Blasmusik mit modernen und solistischen Einlagen. Jetzt kommen sie zu einem Konzert in die Kurstadt.

Der Auftritt findet am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim statt. Karten gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Information im Haus des Gastes.

Kolping-Theater, Königsfeld

Kolping-Theater im Haus des GastesAm Freitag, den 03.11. und Samstag, den 04.11.2023 lädt die Laienspielgruppe der Kolpingsfamilie Schramberg jeweils um 19:30 Uhr zur Aufführung von „Herr im Haus bin ich“ in das Haus des Gastes in Königsfeld ein.Die lustige Urlaubsgeschichte in drei Akten von Dieter Fuchs erzählt von Familie Vestner, die eine Landwirtschaft betreibt: Betti Vestner will ihrer Familie und sich einen Zusatzverdienst verschaffen und bietet auf dem Hof Fremdenzimmer an – allerdings gegen den Willen des Hausherrn. Dieser empfängt die ersten Gäste alles andere als freundlich. Doch plötzlich entdeckt auch er seine „Dienstleistungs-Fähigkeiten“. Warum wohl? Erleben Sie die Schwierigkeiten der Familie Vestner von und mit ihren Urlaubsgästen und freuen Sie sich auf einen Abend bester Unterhaltung!Beginn an beiden Abenden jeweils: 19:30 Uhr, Einlass 18:30 Uhr. Freie Platzwahl. Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse für Erwachsene jeweils 10,00€ (mit Gästekarte 9,00€), Schüler/Studierende: 5€. Karten bei der Tourist-Info, Rathausstr. 9, Königsfeld. Tel.: 07725/800945 oder tourist-info@koenigsfeld.de.Kartenreservierungen für die Abendkasse unter www.kolping-schramberg.de (keine Sitzplatzreservierung). | Bild: Rebecca Zeller, Tourist-Info Königsfeld

„Herr im Haus bin ich“, heißt das Theaterstück, das die Laienspielgruppe der Kolpingsfamilie Schramberg in Königsfeld auf die Bühne bringt. Betti Vestner will ihrer Familie und sich einen Zusatzverdienst verschaffen und bietet auf dem Hof Fremdenzimmer an – allerdings gegen den Willen des Hausherrn.

Am Freitag, 3. November, und Samstag, 4. November, beginnen die Aufführungen jeweils um 19.30 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld. Karten bei der Tourist-Info. Reservierungen für die Abendkasse bei der Kolpingsfamilie.

Uta Köbernick, Furtwangen

Uta Köbernick präsentiert ihr neues Soloprogramm „Köbernick geht‘s ruhig an“ am 3. November 2023 um 20 Uhr in der Kulturfabrik Furtwangen„Köbernick geht‘s ruhig an„, so das Motto ihres neuen Soloprogramms. Gerade hinter demRuhigen lauert bei der erfolgreichen Kabarettistin aber viel herrliches, quirliges Wortspiel. Ein Programm voll feiner Poesie, warmherziger Liedermacherkunst und listig lauernder Pointen.Es ist schwierig zu sagen, was sie am besten kann: Schauspielerin, Kabarettistin oder Poetin sein. UtaKöbernick ist auf der Bühne eine quirlige Allrounderin. Und mit ihrem neuen Programm “Köbernickgeht‘s ruhig an„ spielt und redet sie sich erneut in die Topliga von geistreicher Satire-Kunst. “Ich wäre so gerne alle Zweifel los„, singt sie und lässt sich gerade von den vielen großen und kleinen Zweifeln zu einem dichten, aber völlig kurzweiligen und wie improvisiert wirkenden Bühnenauftritt hinreißen.Uta Köbernick macht nicht übliches Kabarett, wo die aktuellen politischen und gesellschaftlichenThemen abgearbeitet werden. Aktualität gibt es natürlich, aber die Künstlerin verpackt sie derartig fein und liebenswürdig, dass die geistreichen Verpackungen eigentlich fast das Spannendere sind als der Inhalt selbst.Selten erlebt man einen Kabarettabend, bei dem die Künstlerin derartig schnell Kontakt zum Publikum aufnimmt und ihn auch bis zum Schluss durchhalten kann. Selten ist es so spannend, jemandem beim Zählen auf 83 zuzuhören. 83 Kärtchen hat Uta Köbernick parat, aus denen das Publikum immer wieder eines ziehen darf – für die nächste Nummer.Sie erzeugt mit ihrer Sprache eine Sogwirkung, sei es, dass sie liest, dass sie singt odereinfach quasselt. Das ist nicht Kabarett, das nur witzig vorträgt, sondern Kabarett, das von derKabarettistin selbst viel erzählt, denn sie ist sehr bei sich, und daher wirken ihre Pointen auch so direkt.Uta Köbernick ist auch eine wunderbare Liedermacherin voller Poesie und Ehrlichkeit. Viel Licht aufihre Ostberliner Kindheit wirft die seit 20 Jahren in der Schweiz lebende und mit vielen Preisengesegnete Künstlerin dabei. Voll Nostalgie und oft mit feiner Kindlichkeit gerät der Blick zurück auf die eigenen Wurzeln, auch auf die ihrer Aneignung von Sprache. Was die Kabarettistin so nahbar macht, ist auch ihre Fähigkeit, das Tun auf der Bühne immer wieder selbst zu ironisieren, aus der Rolle zu fallen, Liedanfänge zu “vergessen„, scheinbar kein Regiekonzept zu haben. Da bleiben dieZuschauenden stets in einer wohlwollenden Erwartungshaltung, immer mit gespitzten Ohren.Eine durch und durch ungewöhnliche Kabarettistin die viele Talente und Leidenschaften in sich verbirgt. Mit subtilem Humor, Tiefgang und spitzer Zunge – oft begleitet von einer Unschuldsmine – steht sie auch in ihrem aktuellen Programm auf der Bühne – und das im Pyjama. Und nach der Vorstellung verschwindet sie nicht hinter dem Vorhang, sondern räumt auf der Bühne auf.Karten gibt es im Vorverkauf bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Furtwangen und Vöhrenbach ab dem 23. Oktober.Veranstaltungsinformationen unter www.kulturfabrik-furtwangen.de oder telefonisch unter 07723/7556 | Bild: Veranstalter

Uta Köbernick präsentiert ihr neues Soloprogramm „Köbernick geht‘s ruhig an“ in Furtwangen. „Gerade hinter dem Ruhigen lauert bei der erfolgreichen Kabarettistin aber viel herrliches, quirliges Wortspiel“, heißt es in der Ankündigung.

Los geht es am Freitag, 3. November, um 20 Uhr in der Kulturfabrik Furtwangen. Informationen zur Veranstaltung und zum Vorverkauf auf der Homepage der Veranstalter.

Rückblick in Bildern: Waren Sie dabei?

Die Mitglieder des Turnvereins bieten ihren Gästen ein buntes Programm. | Bild: Rüdiger Fein

In unseren Veranstaltungstipps am 19. Oktober haben wir den Familiensonntag des Turnverein 1848 in VS-Villingen empfohlen. Offenbar haben sich zahlreiche Besucher dort gut unterhalten lassen.

Unsere Bildergalerien von der Turngala am Samstag und vom Sportcocktail am Sonntag.

Vorverkaufs-Ticker