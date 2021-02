von sk

Das Gesundheitsamt teilt die neuen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Donnerstag, 18. Februar wurden 5782 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind, was einem Plus von elf Fällen gegenüber dem Vortag entspricht. Zwei weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt somit auf 175.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6050, zehn Fälle mehr als am Mittwoch. Die genesenen Fälle sowie die 175 Todesfälle sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 93 Personen, drei weniger als am Vortag. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Donnerstag, 18. Februar, 36 am Coronavirus erkrankte Personen.

Das Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit.