Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Corona-Hilferuf aus dem Landratsamt: Medizinisches Personal für Pflegeeinrichtungen dringend gesucht

Mit einem Aufruf an die Bevölkerung will das Landratsamt nun Pflegeeinrichtungen helfen, die aufgrund mehrerer Corona-Ausbrüchen in der Region zusehends mit personellen Engpässen zu kämpfen haben. Gesucht werden Personen, die Erfahrung im Pflegebereich oder beruflich in einem medizinisch, therapeutischen Bereich tätig sind.