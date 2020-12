Darüber, wie schnell es gehen kann, dass Pflegeheime im Kampf gegen das Coronavirus an ihre Grenzen geraten, wurde schon vielfach in der Presse berichtet. Leider ist auch das Alten- und Pflegeheim Luisenhof in Vöhrenbach derzeit stark betroffen – und das, obwohl es seit Beginn der Krise ein sehr gutes Hygienekonzept gibt, das immer wieder überarbeitet und an die aktuelle Situation angepasst wurde.

Mehr als die Hälfte der Bewohner erkrankt

Zwischenzeitlich ist mehr als die Hälfe der Bewohner erkrankt. Ein Großteil der Beschäftigten ist ebenfalls infiziert oder befindet sich in Quarantäne. Es ist schwer, Unterstützungskräfte für die Pflege und Versorgung der Bewohner zu finden.

Aktive Arbeit an Lösungen

In den vergangenen Tagen war der Träger, Korian Deutschland, gemeinsam mit der Heimleitung, dem Gesundheitsamt und Bürgermeister Robert Strumberger aktiv im Einsatz, um die Probleme zu lösen. Und sie haben es zum Teil geschafft, Fach- und Unterstützungskräfte zu mobilisieren.

Vöhrenbach Corona-Lage verschärft sich: Luisenhof braucht noch mehr Hilfe Das könnte Sie auch interessieren

Bei weitem nicht genug Helfer gefunden

Doch die Anzahl der Personen, die helfen werden, reicht bei weitem nicht aus. Aus diesem Grund werden alle, die es sich vorstellen können, im Altenheim Luisenhof zu unterstützen, gebeten, sich telefonisch mit der Verwaltung im Zentrum für Betreuung und Pflege Luisenhof in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet (07727) 92 80.

Großer Dank an die Heim-Mitarbeiter

Für die Mitarbeiter im Luisenhof ist es in dieser besonderen Zeit nicht leicht, jeden Tag ihren Platz im Luisenhof einzunehmen. Umso mehr ist es ein großes Anliegen von Bürgermeister Robert Strumberger, Gemeinderat, Ortsvorstehern und dem gesamten Rathausteam, der Einrichtungsleiterin, Bernadette Manka sowie allen Mitarbeitern der Einrichtung von Herzen für ihren großen Einsatz zu danken, so wird in einer Meldung mitgeteilt.

Viele gute Gedanken, Wünsche und auch Anteilnahme gehen an alle Bewohner und deren Angehörige, verbunden mit dem Wunsch und der Hoffnung auf eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, heißt es.