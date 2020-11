VS-Villingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Nach Corona-Ausbruch im Altenheim St. Lioba: Mitarbeiter händeringend gesucht

Pflegeheime geraten im Kampf gegen Corona an ihre Grenzen. Nach dem Ausbruch im Luisenhof in Vöhrenbach steigen die Fallzahlen rapide an. Im Altenheim St. Lioba in Villingen gibt es über 20 Infektionen und einen Todesfall. Mitarbeiter werden knapp. Nun wird bundesweit Verstärkung gesucht.