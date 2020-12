Gute Nachrichten im Schwarzwald-Baar-Kreis: Der sieben-Tage-Inzidenzwert geht nach seinem Rekordwert vom Dienstag wieder zurück. Am Mittwoch lag er bei 201,9.

Das Gesundheitsamt meldet außerdem 1993 Fälle, die bereits wieder gesund sind, ein Plus von 47 Fällen gegenüber zum Vortag. Ein weiterer Mensch ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 2792, 95 Fälle mehr als Vortag. Die genesenen Fälle sowie die 58 Todesfälle sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 741 Personen 47 Fälle mehr als am Vortag.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Mittwoch 64 am Coronavirus erkrankte Personen.

Abstrichzentrum geöffnet

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721/9137190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@lrasbk.de

Die Zahlen der an Covid-19-Infizierten nehmen im Schwarzwald-Baar-Kreis weiterhin zu. Besonders betroffen sind aktuell ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen. Hier wird sich die Lage dann weiter anspannen, wenn die Mitarbeiterschaft durch Covid-19-Infektionen betroffen ist und somit die zu Pflegenden nicht mehr in ausreichendem Maß betreut werden können. In einigen Pflegeeinrichtungen gibt es deshalb bereits erste personelle Engpässe.

Das Landratsamt nimmt diese Entwicklung zum Anlass und bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Alle Bewohner des Landkreises, die im Pflegebereich tätig sind oder waren, einen medizinisch/therapeutischen beruflichen Hintergrund haben, und zur Hilfe bereit sind, bitten wir um Meldung über die Homepage des Landratsamtes www.lrasbk.de.