Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Kächeles, Bad Dürrheim

Das Power-Duo Kächeles zu Gast in Bad Dürrheim. | Bild: Agentur Siedepunkt

Das schwäbische Comedy-Kabarett Kächeles kommt nach Bad Dürrheim. Das Duo ist mit seinem Programm „Schwoba on fire“ im Rahmen des Kulturforums auf der Bühne im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim zu sehen. Als offizielle Botschafter der Gartenschau in Balingen 2023 sind die Kächeles inspiriert worden, einen Teil des neuen Programms dem Thema Gartenarbeit zu widmen.

Ute Landenberger und Michael Willkommen setzen in ihrer Paraderollen als Käthe und Karl-Eugen auf Wortwitz, enormes Sprachtempo und trefflich charakterisierter Situationskomik. Beginn ist am 14. Oktober um 20 Uhr.

Howard Carpendale, Hüfingen

Schlager-Star Howard Carpendale ist zu Besuch in Hüfingen. Wo der Talk mit ihm zu hören ist. | Bild: SWR/Torsten Silz

Howard Carpendale hat sich mit Hits wie „Hello Again“ oder „Tür an Tür mit Alice“ in die Herzen seiner Fans gesungen. Jetzt kommt er nach Hüfingen. Das Singen überlässt er dort anderen Stars wie Giovanni Zarrella oder Truck Stop. In Hüfingens Rathausgalerie empfängt Moderator Jörg Assenheimer den Schlager-Star für einen Promitalk.

Der Talk läuft am Sonntag, 15. Oktober, ab 18 Uhr im Radio oder online im Stream.

Elias im Gespräch, VS-Villingen

Bei seiner ersten Talkshow in VS empfängt Elias Raatz unter anderem Oberbürgermeister Jürgen Roth. | Bild: Schmidt

Spannende Gäste und Birnenschnaps – das verspricht Elias Raatz bei seiner Talkshow im Theater am Ring. Die prominenten Gäste lädt der Moderator in seine kleine Bar zum Gespräch ein.

Zu Gast sind Oberbürgermeister Jürgen Roth, Klavierhaus-Geschäftsführerin Vanessa Hermann, Musiker Sebastian Schnitzer und Bierista Nina Witzemann. Los geht es am Samstag, den 14. Oktober 2023 um 20 Uhr.

Two to listen to, St. Georgen

Zurücklehnen zum Zuhören ist im Öku angesagt. | Bild: Angela Fankhänel

Das Duo Two to listen to präsentiert sein neues Programm in St. Georgen. Angela Fankhänel und Stephan Karmann haben wieder ihre besonderen Arrangements von Jazz-Standards, Pop-, Soul- und Blues-Stücken im Gepäck.

Zu hören sind die Musikstücke bei Kerzenschein im am Freitag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Ökumenischen Zentrum. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Tag der Zahngesundheit, VS-Villingen

Zahnärztin Petra Krauss erklärt, was Mundhygiene mit lebensgefährlichen Krankheiten zu tun hat. | Bild: Dr. Petra Krauss

Zahngesundheit ist das Thema bei der Initiative Schlaganfall. Als Expertin spricht Zahnärztin Petra Krauss über den Zusammenhang von Mundhöhle und Lebensqualität. Sie wird in ihrem Vortrag ausführlich auf den Zusammenhang zwischen Zahnfleisch- und Herzerkrankungen eingehen – und auf das Kleingedruckte auf Zahnpastatuben.

Die kostenlose Veranstaltung findet am Montag, den 16. Oktober um 14:30 Uhr im Hahn-Schickard-Institut in Villingen-Schwenningen.

Vorverkaufs-Ticker