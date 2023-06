Es ist ein Schloss wie aus dem Bilderbuch: Mit Türmchen und Wassergraben sieht das Wasserschloss Glatt genau so aus, wie man sich ein Schloss vorstellt. Und in dem alten Gemäuer gibt es gleich vier Museen mit unterschiedlicher Ausrichtung – da ist wirklich für jeden was dabei.

Im Wasserschloss und den Nebengebäuden sind das Bauernmuseum, das Schlossmuseum, die Galerie Glatt und das Adelsmuseum untergebracht.

Im Adelsmuseum gibt es verschiedene Ritterrüstungen zu sehen. | Bild: Susanne Rothweiler

Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte nicht nur das Adelsmuseum, sondern auch das Bauernmuseum. Das Bauernmuseum gibt einen Einblick in den ländlich-bäuerlichen Alltag der Region. Mit kleinen Filmstationen und anschaulich zusammengestellten Alltagsgegenständen lernen die Besucher den historischen Alltag kennen.

Hier wird dem Publikum Kunst eingehämmert

Ein skurriles Ausstellungsstück wie die „Große Blabla-Maschine“ des Berliner Malers und Bildhauer Hans Ludwig Pfeiffer befindet sich in der Galerie, hier sind auch weitere Werke des Künstlers ausgestellt. Die „Große Blabla-Maschine“ gilt als ein Schlüsselwerk Pfeiffers, ist der Werksbeschreibung zu entnehmen.

Sie sei als Persiflage auf den Kulturbetrieb zu verstehen. Es ist faszinierend, wenn beim mechanischen Betrieb die Maschine dem Publikum das Kunst-Blabla einhämmert. Die Galerie befindet sich im Westflügel des Schlosses.

Im Schlossmuseum im Ostflügel kann sich der Museumsbesucher über die Geschichte des Dorfes und der Herrschaft von Glatt informieren.

Große Blabla-Maschine von Hans Ludwig Pfeiffer. | Bild: Susanne Rothweiler

Öffnungszeiten und Preise Kultur-und Museumszentrum Schloss Glatt: Vom 1. April bis 31. Ok­to­ber ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 1. November bis 31. März ist das Museum samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Für vier Museen zahlen Erwachsene 5 Euro, bei Gruppe ab zehn Personen zahlt jeder 4 Euro. Für Kinder und Jugendliche muss kein Eintritt bezahlt werden. Weitere Informationen gibt es unter http://www.schloss-glatt.de. Das Café am Schloss hat vom 1. April bis zum 05. November 2023 von 12.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Anfahrt Über die Autobahn A 81 (Stuttgart – Singen) kommend, die Ausfahrt 32 Sulz am Neckar nehmen. Die Adresse ist Wasserschloss Glatt, Schloß 1, 72172 Sulz am Neckar. Es gibt reichlich Parkmöglichkeiten 100 Meter vom Schloss entfernt.

Ein richtig großes Stück Kuchen

Nach so viel Kunst und Geschichte kommt jetzt ein Stück Kuchen genau richtig. Roswitha Esslinger ist die Chefin des Cafés im Schloss. „Schwarzwälder Kirschtorte, Heidelbeerkuchen und Himbeerkuchen“, zählt sie die Hitliste auf. Sie leitet mit ihrem Mann Thomas seit rund 30 Jahren das Café.

Eis und Kuchen im Café im Schloss werden draußen und drinnen serviert. | Bild: Susanne Rothweiler

Fuball spielen oder Seilbahn

Nach dem Museums- und dem Café-Besuch bietet sich die große Wiese neben dem Wasserschloss zum Frisbee oder Fußball spielen an. Eltern sollten allerdings auf ihre Kinder, die nicht schwimmen können, achten: Die Glatt ist von der Spielwiese aus frei zugänglich. Außer Schaukeln und Klettergerüst ist auf der Wiese die Spielplatz-Seilbahn bei Kindern und Jugendlichen zum Austoben ein echter Renner.

Auf der großen Spielwiese neben dem Wasserschloss können Kinder sich noch austoben. | Bild: Susanne Rothweiler

Übrigens führt auch der Neckartal-Radweg nicht weit von Schloss Glatt vorbei: Fahrräder können direkt neben dem Schlosscafé abgestellt werden.

Ein Abstecher vom Neckartal-Radweg nach Schloss Glatt lohnt sich. | Bild: Susanne Rothweiler

