Die Familie Schmid aus Waldmössingen im Landkreis Rottweil bewirtet den Bioland-Hof – und lässt Besucher bei freiem Eintritt am Bauernhofleben teilhaben.

Im Wildgehege beim Erlebnisbauernhof werden die Besucher von zutraulichem Damwild begrüßt. | Bild: Göbel, Nathalie

Schon der Fußweg vom Parkplatz in Richtung Bauernhof ist für Groß und Klein ein Erlebnis, denn er führt am Wildgehege vorbei. Das Damwild, das hier lebt, ist sehr zutraulich: Es lässt sich nicht nur streicheln, sondern frisst sogar aus der Hand. In Automaten kann man für einen Euro Wildfutter kaufen, das mit Begeisterung verputzt wird.

Die Ziegen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. | Bild: Göbel, Nathalie

Über das Futter freuen sich auch die Ziegen auf dem Bauernhofgelände, das über einen Rundweg erkundet werden kann. Hier gibt es alles, was kleine Bauernhof-Fans begeistert: Pferde, Esel, Gänse, Schweine und Kühe mitsamt Nachwuchs, Lamas, Fische, Hühner und flauschige Kaninchen im Streichelzoo.

Blick in den Schweinestall. Auch Ferkel gibt es immer wieder zu sehen. | Bild: Göbel, Nathalie

Wissenswertes rund um Tiere, Pflanzen und die Landwirtschaft gibt es auf Schautafeln, die den Rundweg säumen. Neben dem rekonstruierten Südturm des Waldmössinger Römerkastells befindet sich eine Grillstelle. Wer kein eigenes Picknick mitgebracht hat, kann sich in der Vesperstube stärken, Sitzplätze gibt es sowohl drinnen als auch draußen.

Streicheleinheiten für einen der Esel. | Bild: Göbel, Nathalie

Wer dann noch nicht ausgepowert ist, macht mit den lieben Kleinen noch einen Abstecher auf den Abenteuerspielplatz der Gemeinde Waldmössingen, der direkt beim Sportplatz liegt. Hier gibt es von Sandkasten über Kletter- und Balanciergeräte, Basketballfeld und Schaukeln für jeden Geschmack das richtige Spielgerät.

Anfahrt: Der Erlebnisbauernhof ist von Villingen über Königsfeld, Hardt und Schramberg-Sulgen erreichbar. An der Kastellhalle rechts abbiegen und geradeaus weiter fahren. Beim Sportplatz beginnt bereits das Wildgehege.

Noch mehr Ausflugstipps finden Sie in unserem Artikel: Von Bädern, Burgen und Brauereien: Beliebte Ausflugsziele in der Region