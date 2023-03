Im öffentlichen Dienst wird bundesweit um einen Tarifabschluss gerungen – wobei der Schwarzwald-Baar-Kreis vergleichsweise wenig von den bisherigen Streikaktionen betroffen war.

Nun aber hat der die Ärztegewerkschaft Marburger Bund die Mediziner an kommunalen Kliniken erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, unter anderem in Baden-Württemberg – konkret für Donnerstag, 30. März. Und dieser Aufruf gilt auch für das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die teilnehmenden Mediziner sollen nicht nur die Arbeit niederlegen, sondern möglichst auch eine große Kundgebung in München an diesem Tag besuchen.

Wohl nur geringe Auswirkungen für Patienten

Die Auswirkungen für die Patienten in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen dürften laut einer Einschätzung des Klinikums aber überschaubar bleiben. Es werde „eventuell zu kleineren Einschränkungen im Betrieb des Schwarzwald-Baar-Klinikums kommen, beispielsweise zu längeren Wartezeiten oder in Einzelfällen zu Terminverschiebungen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum Hintergrund: Die Ärzte in kommunalen Krankenhäusern wollen mit der Streikaktion den Druck auf die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) erhöhen. Aufgerufen zum Warnstreik seien Mitglieder des Marburger Bundes in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, heißt es auf der Homepage des Marburger Bundes.