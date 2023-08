Von den laufenden Bauarbeiten an einem neuen Regenüberlaufbecken bei Gremmelsbach dürften die Autofahrer auf der Bundesstraße B33 zwischen Triberg und Hornberg bislang wenig mitbekommen haben.

Das wird sich allerdings bald ändern, warnt der Gemeindeverwaltungsverband Raumschaft Triberg jetzt vor.

Der Grund: „Ab Ende August beginnen die Bauarbeiten für die Errichtung des Entlastungskanals“, erläutert die Behörde in einer Pressemitteilung am Mittwoch, 23. August. Dieser Kanal soll vom Überlaufbecken in die Gutach verlaufen.

Die Crux: Für diesen neuen Kanal muss die B33 auf der gesamten Breite gequert werden.

Ampelregelung 28. August bis 15. September

Die Baustelle befindet sich rund einen Kilometer südlich der Kläranlage Gremmelsbach. Der erste Bauabschnitt auf der Seite der Gutach ist der Behörde zufolge für den Zeitraum vom 28. August bis zum 15. September geplant. „Die Arbeiten hier können unter Ampelregelung umgesetzt werden“, so der Verwaltungsverband.

Es ist übrigens nicht die einzige Baustelle, die an diesem Tag auf der B33 beginnen soll. Auch zwischen Villingen und Bad Dürrheim beginnen am 28. August auf der B33 Bauarbeiten.

Vollsperrung 15. bis 29. September

Dann folgt die Vollsperrung: Ab dem 15. bis 29. September muss der Kanal durch den Fahrbahnbereich der B33 quer hindurch gebaut werden.

„Aufgrund der erforderlichen Tiefe für die Kanalleitung sowie die erforderlichen

Schächte von mehr als 3,5 Metern können diese Arbeiten zur Sicherheit der Mitarbeiter und der Baustelle, aber auch zur Sicherheit des Verkehrs nur im Zuge einer Vollsperrung umgesetzt werden“, erläutert der Gemeindeverwaltungsverband.

Sobald der Kanal verlegt und abgenommen sei, werde der Bereich wieder verfüllt und anschließend für den Verkehr freigegeben.

Ampelregelung 29. September bis 6. Oktober

Danach muss nochmals zur Abwicklung der Restarbeiten in der Zeit vom 29.09.

bis voraussichtlich 06.10. eine Ampelregelung erfolgen.

Überregionale Umleitung für Schwerverkehr

„Die Umleitungsstrecke erfolgt für den Schwerlastverkehr überregional und ist rechtzeitig ausgeschildert“, kündigt der Gemeindeverwaltungsverband weiter an. Der Abschluss der Arbeiten sei auf Ende Oktober terminiert.

Insgesamt sei von allen Beteiligten alles daran gesetzt worden, die Einschränkungen mit Ampelregelung und Vollsperrung so kurz wie nur möglich zu halten.