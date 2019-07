von Hanna Mayer

Auf Einladung von Karl Rombach hat Stefan Teufel, Vorsitzender des Arbeitskreises für Soziales und Integration der CDU-Landesfraktion, mitsamt dem Arbeitskreis die Integrierte Leitstelle in VS besichtigt. „Gute Politik entsteht im Dialog“, so Stefan Teufel über das Zusammentreffen. Die Leitstelle ist für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit etwa 210 000 Einwohnern und neun Rettungswachen zuständig. Die zentrale Notrufeinrichtung des Landkreises kümmert sich um „alles, was mit Blaulicht zu tun hat, außer der Polizei„, erklärt Dirk Sautter, Leiter der integrierten Leitstelle.

14 hauptamtliche Kräfte sind derzeit beschäftigt, um eine durchgängige Bereitschaft zu gewährleisten. In der Leitstelle werden die Einsätze koordiniert, überwacht und dokumentiert. „Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind wir in der glücklichen und komfortablen Lage, null Prozent Fahrzeugausfälle zu verzeichnen“, so Sautter. Die doppelte Hilfsfrist, die besagt, dass Notarzt und Rettungswagen innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort sein müssen, liegt zwischen 92 und 94 Prozent. Ziel sei es, so Sautter, 95 Prozent zu erreichen.

Gesprächsthema ist außerdem der Hubschrauber „Christoph 11“, der seit 2017 rund um die Uhr im Einsatz ist. Sautter spricht von einer „guten Investition“. Gerade im ländlichen Raum sei der Hubschrauber wichtig, um den Patienten schnell zu versorgen.

Dirk Sauter (Mitte), Leiter der Integrierten Leitstelle VS, erklärt Karl Rombach und Stefan Teufel das Einsatzleitsystem. | Bild: Hanna Mayer

Den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn, der fordert, die Nummern 112 für den Rettungsdienst und die 116 117 der kassenärztlichen Vereinigungen zusammenzulegen, sieht Dirk Sautter als einen Schritt in die richtige Richtung. Die Leitstelle würde so zum zentralen Steuerelement, wo abgeschätzt werden soll, ob der Anrufer im Krankenhaus oder bei einem ambulanten Arzt versorgt werden soll. Dass die Nummern beide die integrierte Leitstelle erreichen, ist zu bestimmten Zeiten in Villingen bereits der Fall: von 18 Uhr abends bis acht Uhr morgens, am Wochenende und an Feiertagen. Sollte die Leitstelle auch tagsüber beide Nummern verwalten, müssten, so Sautter, die Ärzte auch rund um die Uhr abrufbar sein.