von Albert Bantle

Dauchingen – Das Insektensterben ist seit langer Zeit in aller Munde. Deshalb hat sich die im Längental zwischen Dauchingen und Niedereschach beheimatete Landwirt-Familie Schleicher dazu entschlossen, am Ortsausgang von Dauchingen in Richtung Längental eine große Blumenwiese einzusäen.

25 Euro Einsatz

Statt Mais soll dort eine bunte Blütenpracht und damit ein Lebensraum für Bienen und viele andere Insekten entstehen. Wie groß die Blumenwiese wird, hängt auch von der Bereitschaft von einzelnen Menschen, Vereinen oder Organisationen ab, für die Blumenwiese eine "Blühpatenschaft" zum Preis von 25 Euro je 100 Quadratmeter zu übernehmen.

Das Angebot der Familie Schleicher gilt bis zum 30. April (Details im Info Kasten). Mit dem Angebot der Familie Schleicher kann jeder, der keine eigenen Flächen zur Verfügung hat, statt immer nur zu reden, aktiv werden und einen kleinen, aber effektiven Beitrag zum Bienen- und Insektenschutz erbringen. Die Blumenwiese bleibt bis zum Herbst 2019 stehen und so kann jeder "Blühpate" zusehen, wie die Blumen wachsen und sich daran freuen. Gepflückt werden dürfen die Blumen jedoch nicht, denn die Bienen und Insekten sollen ja etwas davon haben. Auch der Bürgerverein Lebenskreis Dauchingen steht voll hinter dem Projekt der Familie Schleicher. Der Vorsitzende des Vereins, Wilfried Keller und Vorstandsmitglied Hermann Schmutte, waren nun mit Andreas Schleicher und seinen Kindern vor Ort und haben die Fläche, die zur schmucken Blumenwiese werden soll, begutachtet.

Mit Urkunde

Sie alle freuen sich auf das Projekt und sind gespannt wie viele Blühpaten sich finden. "30 Blühpaten haben sich schon gemeldet, darunter auch einige Schulklassen, Ziel ist es, 100 Blühpaten zu finden", so Andreas Schleicher. Jeder Blühpate erhält eine Patenschaftsurkunde mit Ortsangabe seines Blumenwiesenstücks.