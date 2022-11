Der seit den frühen Morgenstunden des Mittwochs vermisste 76-jährige Mann aus Deißlingen-Lauffen wurde am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in einem Waldgebiet südlich von Deißlingen durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckt und nach dem Einsatz der Bergwacht und des Rettungsdienstes vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Das meldete die Polizei.

Während des ganzen Tages wurden intensive Suchmaßnahmen nach dem seit den frühen Morgenstunden vermissten Mann durchgeführt. Bereits am Morgen war zur Suche ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Im Laufe des Tages wurden die Suchmaßnahmen mit dem Einsatz verschiedener Organisationen, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Einheiten mit Personensuchhunden, intensiviert.

57 Suchhunde im Einsatz

Am späten Abend, gegen 22.30 Uhr, entdeckte die Besatzung eines erneut eingesetzten Polizeihubschraubers den vermissten Mann in einem Waldgebiet südlich von Deißlingen. Die hinzugezogene Bergwacht half dem leicht unterkühlten 76-Jährigen und brachte ihn zum Rettungsdienst. Von diesem wurde der Mann vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht, heißt es in der Polizeimeldung.

Bei den Suchmaßnahmen waren neben mehreren Polizeistreifen knapp 200 Helfer der verschiedenen und Rettungsorganisationen, zwei Polizeihubschrauber sowie 57 Personensuchhunde eingesetzt, heißt es in der Polizeimeldung zudem.