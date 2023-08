Kreis Rottweil vor 1 Stunde

Tod auf der Autobahn: Gespann erfasst Lasterfahrer beim Aussteigen

Eine Panne bei der Raststätte Neckarburg wird am Dienstagnachmittag für einen 53-Jährigen zum tödlichen Verhängnis. Bis in den Abend hinein staut sich der Verkehr an der Unfallstelle über Kilometer hinweg.