Ein Unbekannter ist am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Straße „Am Freizeitzentrum“ in Immendingen gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach soll der Unbekannte in einem Volvo unterwegs gewesen sein.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 15.00 Euro. Laut der Mitteilung schaltete der zuständige Energieversorger nach dem Vorfall für rund eine Stunde den Strom im angrenzenden Wohngebiet ab, damit die Schäden am Stromkasten repariert werden konnten.

Villingen-Schwenningen Löschen, wenn das Wasser knapp ist: Wie die Feuerwehr den Brand im verschneiten Wald bei den Villinger Spitalhöfen meistern konnte Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unfallflüchtigen Volvo oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.