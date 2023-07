Wer sicher auf seinem E-Bike sitzt und sich intensiv mit seinem Bike beschäftigt, der tut nicht nur was für sich, sondern auch für sicherere Straßen.

Laut statistischem Bundesamt stieg die Anzahl der Pedelec-Unfälle in Deutschland im vergangenen Jahr auf 17.285 Unfälle. Im Vergleich dazu war die Zahl von 2014 mit 2.245 Unfällen sehr gering. Vergleicht man zusätzlich die Anzahl der nicht motorisierten Fahrradunfälle, so sind diese um gut zehn Prozent im gleichen Zeitraum gesunken.

Diese hohe Anzahl an E-Bike-Unfällen ist unter anderem auch damit zu erklären, dass im Jahre 2014 nur circa drei Prozent der Haushalte ein E-Bike besaßen, 2021 bereits 13 Prozent der privaten Haushalte ein E-Bike hatten.

Mit ihren E-Bikes sind die Landfrauen auf dem Fürstenberg gemeinsam mit Trainer Manfred Löffler unterwegs. | Bild: Andrea Hauger

Um solchen Unfällen vorzubeugen haben sich die Landfrauen Fürstenberg etwas Besonderes einfallen lassen: Sie bieten einen Fahrradkurs speziell für das E-Bike an.

Was soll das bringen?

“Ziel des Kurses ist es, dass die Fahrer lernen, Kontrolle über das E-Bike zu haben und sich sicher mit ihrem Fahrrad fortzubewegen. Durch die Motorkraft des E-Bikes, die erhöhte Geschwindigkeit sowie das zusätzliche Gewicht und den tieferen Schwerpunkt im Vergleich zu einem nicht motorisierten Fahrrad verhält sich dieses auch ganz anders. Im Kurs wird gezielt auf diese Eigenschaften eingegangen“, so der Trainer Manfred Löffler.

Hoch konzentriert wird der Slalom absolviert Video: Andrea Hauger

Gezeigt wurden unter anderem Grund-Elemente des Fahrens, wie zum Beispiel das richtige Einstellen der Sattelhöhe, wie die richtige Haltung auf dem Fahrrad ist, sowie Tipps zum richtigen Stehen auf den Pedalen und vieles mehr.

Des Weiteren wurde gezeigt, worauf das Augenmerk vor der Abfahrt gelegt werden muss: “Wir haben einen Bike-Check gemacht, sodass wir selbst wissen, worauf wir achten müssen und was wichtig ist“, so Kathrin Tritschler von den Landfrauen.

Ein anderer Schwerpunkt

“Beim E-Bike ist der Schwerpunkt des Fahrrades auf dem Motor. Dies ist ganz anders als beim normalen Fahrrad. An diese Tatsache muss man sich erstmal gewöhnen. Deshalb ist eine Basisübung auch die richtige Haltung auf dem Fahrrad“, so Manfred Löffler.

“Ziel ist es, mit Übungen die unterschiedlichen Positionen, welche auf dem Fahrrad eingenommen werden müssen, zu verinnerlichen, sodass diese später reflexartig abgerufen werden können“, erläutert der Kursleiter.

So geht es die Treppe runter Video: Andrea Hauger

Dabei kann es auch um vermeintlich banale Dinge gehen, die aber längst nicht für jeden selbstverständlich sind.

So werden beim Kurs zum Beispiel Kurventechniken geübt. “Ganz wichtig beim Kurvenfahren ist es, dass man in die Richtung schaut, in welche man fahren möchte. Des Weiteren muss auch die Geschwindigkeit richtig gewählt werden und man muss die richtige Position auf den Pedalen einnehmen“, erklärt Manfred Löffler, welcher mit den E-Bike Fahrerinnen bei der Bergabfahrt die Kurventechnik übte.

Und wie kamen die Landfrauen auf die Idee mit dem E-Bike-Training? “Wir wollten mal einen etwas anderen Kurs anbieten“, sagt Corinna Gut. Sie seien auch selbst mit auf Elektrorädern unterwegs. „Uns geht es wahrscheinlich wie vielen E-Bike-Fahrerinnen, wir fahren zwar damit, aber fühlen uns oftmals nicht ganz sicher beziehungsweise können nicht in allen Situationen mit dem Fahrrad richtig umgehen. Der Kurs hat uns allen eine Menge Sicherheit gegeben“, sagt Corinna Gut.