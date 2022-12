Donaueschingen vor 3 Stunden Wie Donaueschinger Soldaten in der Wüste von Mali Weihnachten feiern Wie lange halten Christbäume in der Wüste? Wie funktioniert ein Weihnachtsmarkt bei bis zu 45 Grad? Wie profitiert ein VS-Verein davon? Oberstleutnant Elbertzhagen gibt die Antworten.

Auch in Gao in Mali kommt Weihnachtsstimmung auf, trotz Wüstenklima mit Temperaturen bis über 40 Grad: Die Donaueschinger Soldaten vom Jägerbataillon 292 freuen sich über geschmückte Christbäume in ihrem Camp. | Bild: Bundeswehr/Julia Dahlmann