Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr ein Lastwagen mit Schweizer Zulassung auf der B 27 aus Richtung Villingen-Schwenningen kommend in Richtung Süden zur Schweizer Grenze. Auf der Höhe der Verbandskläranlage Donaueschingen kam der Lastwagen aus ungeklärten Gründen zwischen der Anschlussstelle Donau Mitte und Donaueschingen Süd auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem einem BMW und einem Transporter. Nach bisherigem Stand wurden bei dem heftigen Unfall auch Personen verletzt, der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Donaueschingen Betrunkener Autofahrer rammt Ampel am Hindenburgring und fährt davon Das könnte Sie auch interessieren

Wegen des heftigen Unfalls musste die Stecke bis auf weiteres gesperrt werden. Fahrzeuge in Fahrtrichtung Villingen werden an der Abzweigung der B 31 auf die B 31 abgeleitet. Fahrzeuge in Richtung Schweiz.