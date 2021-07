Schwer zu beurteilen, was die beiden Männer ritt. Denn mit dem Wechselspiel hat der Trink-Kumpel des Unfallverursachers seinen Führerschein verloren. Der Unfallverursacher selbst hatte gar keinen.

Doch von Anfang an: Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der Straße „Hindenburgring“. Der31-jähriger BMW Fahrer fuhr in Richtung des Kreisverkehrs „Dürrheimer Straße“. An der Kreuzung der Friedhofsstraße prallte er gegen eine Fußgängerampel und ein Verkehrszeichen. Der Fahrer und sein ebenfalls 31-jähriger Beifahrer stiegen aus und begutachteten den Schaden am schwarzen 5-er BMW in Höhe von rund 1500 Euro.

Anschließend tauschten sie die Plätze und fuhren mit dem beschädigten Auto weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden an Ampel und Verkehrszeichen in Höhe von ebenfalls rund 1500 Euro zu kümmern. Eine Polizeistreife traf die Männer mit ihrem Auto auf einem Tankstellengelände auf der Dürrheimer Straße an.

Beide Personen waren, wie die Polizei mitteilte, so stark alkoholisiert, dass sie nicht in der Lage waren, einen Alkoholtest zu machen. Ein Arzt entnahm bei beiden eine Blutprobe. Der Unfallverursacher, der keinen Führerschein besitzt, muss mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen, der zweite Fahrer mit einer Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.