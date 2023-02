Das Areal des SV Aasen mit den drei umliegenden Spielplätzen ist in den vergangenen Jahren zu einem echten Schmuckkästchen geworden. Viel Eigeninitiative, finanzielle Mittel und zahlreiche Helfer haben ein Areal entstehen lassen, auf dem sich alle Mannschaften und Mitglieder pudelwohl fühlen.

Im Öschberghof gastieren die Top-Teams

Auch internationale Fußballvereine, die seit Jahren in den Sommermonaten im Donaueschinger Hotel Öschberghof ihr Trainingscamp aufschlagen, nutzen die Plätze und sind von den Bedingungen begeistert. Nun schaltet der Verein noch einen Gang höher. Aktuell entsteht der erste reine Kunstrasenplatz und im Vereinsheim wird das Obergeschoss komplett umgebaut.

Gegenwärtig verfügt der SV Aasen über drei Fußballplätze, die der höchsten Kategorie entsprechen. Sie sind mit einer Mischung aus Kunst- und Naturrasen ausgestattet. „Einen reinen Kunstrasenplatz hatten wir bisher noch nicht. Der ist jedoch nötig, um bei schlechten Witterungsbedingungen Sport zu treiben“, sagt der Ko-Vorsitzende Rainer Hall.

Exakt dieser Platz entsteht aktuell beim Eingang auf den Hauptsportplatz. Für Punktspiele ist der Platz mit dem Maßen 38 mal 40 Meter jedoch nicht geeignet. Dafür ist er zu klein. „Wir sprechen daher auch eher von einem Multifunktionsplatz, auf dem auch Tennis- oder Basketballspiele möglich sind. Für die Fußballer verbessern sich indes die Trainingsbedingungen deutlich“, ergänzt Hall.

Der nunmehr vierte Spielplatz ist nahezu fertig. Rundum schützt ein Metallgitter die Anlage. Allein der Kunstrasen fehlt noch. Der Unterbau ist komplett eingebracht. „Sobald wir einmal eine frostfreie Woche haben, werden die Arbeiten abgeschlossen“, kündigt Hall an und würdigt in diesem Zusammenhand Vereinsmitglied Hans-Peter Rolle, der sich mit viel Engagement bei den Bauarbeiten eingebracht hat.

FC Barcelona kam zum Aufwärmen

„Als der FC Barcelona vor zwei Jahren hier zu Gast war, bat Trainer Ronald Koeman seine Spieler exakt auf dem Areal zu Aufwärmeinheiten“ erinnert sich Hall. Da der neue Platz direkt neben dem Hauptspielfeld liegt, würden ihn sicherlich auch zukünftig Mannschaften nutzen. „Wir denken natürlich in erster Linie auch an unsere Mannschaften“, so Hall. Unterstützt wird die Baumaßnahme finanziell vom Badischen Sportbund und dank der Vereinsförderung auch von der Stadt Donaueschingen.

Parallel dazu wird auch im Vereinsheim fleißig gewerkelt. Das gesamte Obergeschoss verändert sich aktuell. Hier, wo sich bisher die sogenannten Seminarräume befanden, entstehen zwei neue Umkleidekabinen mit Duschen und WC. Die Aasener wollen mit der Maßnahme eine noch bessere Trennung zwischen männlichen und weiblichen Fußballern forcieren.

„Wir haben jetzt seit sechs Jahren eine Damenmannschaft und engagieren uns in der SG Ostbaar im weiblichen Jugendbereich. Die bisherigen Kabinen reichen einfach für alle Mannschaften nicht mehr aus. Geplant ist den kompletten Heimbereich ins Obergeschoss zu verlegen. Die Gästeteams werden im Erdgeschoss bleiben“, fügt Hall an.

In den ersten Februartagen des Jahres wurde mit der Umgestaltung des Vereinsheims begonnen. Spätestens zu Beginn der Saison 2023/24 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Glücklicherweise haben wir einen bärenstarken Handwerkertrupp im Verein und nahezu alle nötigen Gewerke vor Ort.

So lassen sich nahezu alle Arbeiten in Eigenleistungen abwickeln“, sagt Hall nicht ganz ohne Stolz auf die fleißigen Vereinsmitglieder. Das ganze Areal um den Sportplatz in Aasen wird somit von den fleißigen Helfern seinem Ruf als Schmuckkästchen noch mehr gerecht.