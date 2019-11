Im Öschberghof laufen aktuell die Vorbereitungen für ein neues Projekt. „Unser Ziel ist es, jetzt sachte anzufangen, ein ganzjähriges Kulturprogramm einzuführen“, skizierte Hotelchef Alexander Aisenbrey sein Vorhaben im August. „Ich kenne Haiou Zhang aus Hamburg persönlich und obwohl er auf der ganzen Welt unterwegs ist, ist er ein Künstler zum Anfassen geblieben, den man nach dem Konzert beispielsweise auch an der Hotelbar treffen kann.“

Zwei ganz verschiedene Konzerte

Nun ist es so weit: Am Wochenende wird der chinesische Pianist Haiou Zhang erwartet, der zwei ganz unterschiedliche Konzerte im Öschberghof geben wird. Am Samstag, 9. Oktober, heißt es abends „Dinner Soiree in acht Gängen“ und am Sonntag, 10. Oktober, wird es nachmittags die „Sonntags-Matinee“ geben. Die beiden Konzerte sollen jedoch nur der Anfang von vielen Veranstaltungen sein: Entsprechende Gespräche mit weiteren hochkarätige Musiker laufen bereits.

Obwohl der Öschberghof bereits zwei Flügel ganzjährig hat, die in der Hotellobby und im Restaurant Wohnzimmer stehen, musste es für den internationalen Pianisten etwas ganz Besonderes sein. „Er spielt ja sonst an Orten wie beispielsweise der Elbphilharmonie“, erklärt Jacqueline Mannchen, die die Veranstaltung im Öschberghof organisiert. Deshalb hat das Klavierhaus Hermann auch ein entsprechendes Instrument für den Künstler zur Verfügung gestellt. Täglich wird auch ein Mitarbeiter den Flügel stimmen und nach dem Rechten schauen. Wobei sich die Verantwortlichen sicher sind, dass auch der Festsaal, in dem die beiden Konzerte gegeben werden, eine hervorragende Akustik bietet.

Pianist spricht sehr gut deutsch

Bereits am Donnerstag wird Haiou Zhang es erstmals ausprobieren, denn an diesem Tag wird er bereits in Donaueschingen anreisen. Jacqueline Mannchen kennt den Künstler bereits aus vielen Telefonaten. „Er ist sehr lebhaft und spricht auch sehr gut deutsch“, erklärt sie. Und was hat ein Musiker, der in der ganzen Welt spielt, für Anliegen, wenn er im Öschberghof residiert? „Er wollte in erste Linie wissen, wo er proben kann“, erklärt die Organisatorin.

Mit der Resonanz auf die beiden Konzerte ist sie sehr zufrieden. „Das Konzert am Sonntag wird sehr, sehr gut angenommen und für den Samstag gibt es auch nur noch ein paar Plätze“, erklärt Mannchen. Dabei sind es nicht nur Hotelgäste, die sich für die Karten interessiert haben. „Wir werden vor allem sehr viele regionale Besucher haben und ein paar Hotelgäste, die künstlerisch interessiert sind.“

Verlosung

Der chinesische Pianist Haiou Zhang wird im Öschberghof zwei Konzerte geben. Am Samstag, 9. November, heißt es um 18 Uhr „Dinner Soiree in acht Gängen“ – vier werden gespielt und vier serviert. Zwischen den einzelnen Gerichten wird Haiou Zhang in die Welt der klassischen Musik entführen und unter anderem Werke von Frédéric Chopin, Franz Liszt und Robert Schumann zur Aufführung bringen.

Wenige Restkarten für die „Dinner Soiree in acht Gängen“, die 175 Euro pro Person kostet, gibt es noch beim Guest-Relation-Team unter der Telefonnummer 07 71/8 46 10 oder per E-Mail unter guestrelation@oeschberghof.com. Am Sonntag, 10. November, findet dann um 15 Uhr die Sonntags-Matinee statt. Ebenfalls im Festsaal wird Haiou Zhang Werke von Franz Liszt und Ludwig van Beethoven spielen.

Für diese Konzert verlost der SÜDKURIER acht mal zwei Eintrittskarten. Wer Tickets gewinnen möchte, ruft bis einschließlich Freitag, 8. November, 14 Uhr, unter der Nummer 0 13 79/37 05 00 35 an, nennt seinen Namen und das Stichwort „Sonntags-Matinee“. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise können abweisen. Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Karten können am Eingang des Tagungszentrums gegen Vorlage des Ausweises abgeholt werden.