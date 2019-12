Schon seit fast zwanzig Jahren klettert die für ihren musikalischen Stil von Abba bis Zappa sehr beliebte Bregi House Band (BHB) die Erfolgsleiter empor. Sie wird nun 2020 bei einigen Auftritten in Bräunlingen auf die zwei Jahrzehnte BHB auch musikalisch zurückblicken.

Mit der Band viel erlebt

„20 Jahre sind auf jeden Fall Anlass genug zurückzuschauen, denn wir haben in dieser Zeit mit der Band viel erlebt. Aktuell sind noch etliche Gründungsmitglieder mit dabei“, so Drummer Steffen Würth. Los geht es mit dem Festjahr beim 20-jährigen Bestehen des Kultlokals „Flamingo“. „Unser Wunschziel für 2020 ist, dass die Band so weit wie möglich in der Gründungsbesetzung 2000 nochmals auftritt“, so Würth. Noch laufen die Planungen und Organisationsfestlegungen für ein Auftrittswochenende im Rahmen des Straßenmusiksonntages (SMS) 2020.

Die Bregi House Band spielt beim Benefizkonzert für die Bräunlinger Bürgerstiftung auf dem Kelnhofvorplatz. | Bild: Dagobert Maier

Wie hat alles begonnen?

In der Kulturinitiative des Bregtäler war vor 20 Jahren die Idee entstanden, mit einem Auftritt beim SMS 2000 die Initiative zu unterstützen und mit Livemusik einen wichtigen Beitrag zu leisten. Denn Livemusik war am Vorabend des SMS kaum mehr zu hören. Es wurde nach Musikern in Bräunlingen und Umgebung gesucht, die bereit waren, mit einer Liveband die Kulturinitiative zu unterstützen.

15 Leute kamen zum ersten Treffen

„Zu meiner großen Überraschung und meinem Erstaunen kamen 15 Leute zum ersten angesetzten Termin, die alle gerne mitmachen wollten, wobei alle Register vertreten waren“, so Gründervater Hilmar Lutz. Nach einigen Vorarbeiten stellte er 15 Stücke zusammen, die beim ersten Aufritt am Vorabend des SMS 2000 gespielt wurden. Am Sonntagabend kam das zweite Vorspiel, auf das die neuen Fans schon warteten, wobei auch noch Musiker, die auch schon im Bregtäler aufgetreten waren, spontan mit dazu kamen.

Beim Auftritt auf der Stallwächterparty 2005 in der Landesvertretung in Berlin macht die Band ein Foto zusammen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger. | Bild: Dagobert Maier

Lust aufs Weitermachen

Danach kam die Meinung auf, dass es doch nicht sein könne, dass diese Musik nur für zwei Tage zu hören gewesen sei, denn es seien zwei tolle Auftritte gewesen. „Können wir dies nicht weiter machen?“, war zu hören. Und so war die Bregi House Band geboren. In der folgenden Zeit war die Maßgabe, zehn bis zwölf Auftritte im Jahr zu organisierten, denn es ist nicht einfach, bei einer Gruppe dieser Größenordnung Termine festzulegen. Aktuell liegt die Auftrittszahl etwas niedriger.

Höhepunkte der Band-Geschichte

„Einer der herausragenden Spielorte von uns war die Stallwächterparty in Berlin in 2005, als wir für unseren Landkreis spielten und eine Superfete machten. Dies war ohne Zweifel ein markanter Meilenstein“ so Steffen Würth mit Blick auf den damaligen Auftritt in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Auch die Auftritte in Ascona am Lago, beim Hohentwielfest in Singen und schon über zehn Mal in Iznang am Bodensee sowie beim Rottweiler Ferienzauber seien noch gut in Erinnerung.

Die Bregi House Band spielt beim Benefizkonzert für die Bräunlinger Bürgerstiftung auf dem Kelnhofvorplatz. | Bild: Dagobert Maier

Breites Repertoire

Hilmar Lutz ist der Bandleader, der hauptsächlich das Repertoire verantwortet und auch die musikalische Aufbereitung für die Musiker übernimmt, was er mit hoher Professionalität maßgeblich macht. Neue Songs kommen meist aus der Mitte der Band, die dann ausprobiert werden – und meist klappt die Umsetzung und damit die Repertoireerweiterung gut.

Große Bandbreite an musikalischen Möglichkeiten

„Von Abba bis Zappa“, so charakterisiert Hilmar Lutz die Stilrichtung der BHB, wobei die Möglichkeiten größer sind als das, was dann auf der Bühne zu hören ist. Immer wieder werden Songs gewechselt. Was die Zuhörer immer wieder feststellen: Die BHB hat eine große Bandbreite bei ihren musikalischen Möglichkeiten, wobei auch anspruchsvollere Musik bis hin zum Jazz gespielt werden kann.

Eines der traditionellen Weihnachtskonzerte im „Bregtäler“ – die Karten sind immer rasch ausverkauft. | Bild: Dagobert Maier

Wie eine große Familie

„Für alle von uns hat die Band einen hohen Stellenwert, denn jeder ist ein guter Musiker und jedem macht das gemeinsame Musikmachen viel Spaß. Unsere Band ist wie eine große Familie, in der auch das familiäre mit eingebunden ist“, so Hilmar Lutz. Nicht nur die Auftritt selbst, sondern auch die Freund- und Kameradschaft innerhalb der sehr homogenen Gruppe prägt den Charakter des Ensembles und wird bei allen hoch eingeschätzt.

Ziemlich wenig Konfliktpotenzial

In einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten Musik zu machen gefalle allen, was auch den Zusammenhalt stärke. Deshalb sei das Konfliktpotential bei der BHB ziemlich klein, da alle bereit seien, ihre freie Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn man sehe, dass das Publikum Spaß an der Musik habe und gerne zu Band-Auftritten komme, biete das viel Motivation, dranzubleiben, so die Musiker.

Beim Hohentwielfest spielen die Musiker gern, den dort herrscht eine besondere Atmosphäre. | Bild: Dagobert Maier

Ideen für die Zukunft

„Wir haben in Zukunft nicht vor, von der Tugend BHB abzulassen, eventuell wäre möglich, das wir unseren Stil etwas ändern und von der Dance- und Partygeschichte etwas wegkommen“, meinte Steffen Würth. Er könne sich vorstellen, mehr in den Jazz- oder Funk-Bereich zu gehen, und auch experimentell das Eine oder Andere auszuprobieren. Dies werde auch bei Orientierungsgesprächen diskutierte. „Wir haben auch schon Anfragen im Jazz–Standardbereich, was die ganze Gruppe als bemerkenswert einstuft“.