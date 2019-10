Die Zukunft des Ensembles ist noch ungewiss, doch die geplanten Veranstaltungen an Weihnachten und zur Fasnet sind bis ins Jahr 2020 gesichert.

Der Bregtäler in der Gumppstraße mit Lokal im unteren Bereich und dem Grafensaal in der oberen Ebene, die Kultkneipe mit überregionalem Bekanntheitsgrad und besonderem Flair, hat mit der Arche Wohnbau GmbH in VS-Schwenningen einen neuen