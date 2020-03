Auch den heimischen Landwirte macht die Corona-Krise Sorgen. „Auch wenn wir keine Sonderkulturen haben wie in der Rheinebene“, sagt Uwe Münzer aus dem Vorstand des BLHV-Kreisverbands Donaueschingen. Mögliche Probleme sieht der Milchviehhalter eher in der Logistik. Was würde passieren, wenn die Milch von 120 Kühen nicht mehr abgeholt würde vom Tafelackerhof? Gleiche, wenngleich auch mit geringerer Brisanz, würde auch für den Schlachthof gelten.

Zwar arbeiten Landwirte im Wesentlichen für sich und die Familien leben außerhalb des Ortes: Was aber würde bei einer häuslichen Quarantäne passieren? Darf der Tierarzt noch kommen? Da sei es noch zu vernachlässigen, dass der im April vorgesehene Einsatz des osteuropäischen Klauenschneider-Teams völlig in der Schwebe liegt.

Betriebsdienst könnte helfen

Immerhin befänden sich die Tiere ja in einem anderen Gebäude, räumt Joachim Schwörer vom Eichenhof in Bräunlingen ein. Das würde einen Tierarztbesuch nicht ausschließen. Auch Schwörer gehört dem Vorstand des BLHV-Kreisverbands an. Ihn treibt die Sorge um, was passiert, wenn mehrere Familienmitglieder gleichzeitig ernsthaft krank werden. Der Betriebsdienst des Maschinenrings könnte zwar helfen. Es bleibe aber offen, wer 150 Stück Stück Vieh versorgt und sich mit der Technik auskennt.

Düngerlieferungen verzögern sich

„Die Milchabholung ist das Nadelöhr„, meint Lothar Seiffert vom Wiesenackerhof in Sumpfohren. Für ihn ist die Logistik das bestimmende Thema in der Corona-Krise. Schon jetzt lasse sich beobachten, dass Düngerlieferungen unregelmäßig ankommen, denn die Laster müssen die deutsch-französische Grenze passieren. Sollten Milchabholer ausfallen, ließen sich diese nicht einfach durch andere Lastwagenfahrer ersetzen. Gebraucht würden in diesem Bereich Spezialisten.

Hofhelfer aus Lettland

Ein spezielles Verhältnis pflegt Seiffert selbst zum Thema osteuropäische Saisonkräfte. Jeweils ein halbes Jahr beschäftigt er Arvis Andersons aus Lettland auf seinem Hof. Gerade noch rechtzeitig vor den Einreisebeschränkungen konnte Andersons nach Sumpohren kommen. Eine eventuell familiär bedingte vorzeitige Rückkehr wäre schwierig, weiß Landwirt Seiffert.

Still ist es auf dem Girenhof bei Waldhausen. Statt mit Ferien- und Tagesgäste Ausritte zu unternehmen, bewegen und versorgen Christine Häberli-Frei und ihr Mann Mathias ihre zehn Pferde momentan selbst. Die Corona-Krise erlaubt keine Reitgäste, aber Arbeit von morgens bis abends – ohne Einnahmen.

Reitferien sind storniert

„Wir hatten über Ostern voll belegt“, so Häberli-Frei. Gerade in der zweiten Woche hatten fünf Reitfreunde eine Intensiv-Reitwoche belegt, jetzt stehe ein großer finanzieller Verlust an. Acht Gästezimmer sind auf dem Girenhof eingerichtet.

Ein Gästehäusle soll die Kapazitäten erhöhen, die Planungen laufen. „Wenn sich diese Situation verlängert, wird es schwierig“, führt sie weiter aus. Die Hoffnung liegt nun auf den Pfingstferien. Die böten eine höhere Auslastung als die Sommerferien.

In Bräunlingen liegt die Thematik weniger auf dem klassischen „Urlaub auf dem Bauernhof“ statt auf dem Projekt „Natürlicher Dorfurlaub„. „Wir haben hier eher Ackerbaubetriebe, bei denen alle Familienangehörigen eingebunden sind“, sagt Maren Ott von der Bräunlinger Stadtverwaltung

Dorfurlaub macht Pause

Beherbergungskapazitäten wie bei den Gründlandbetrieben im Schwarzwald gebe es eher nicht. Gleichwohl müsse der „Natürliche Dorfurlaub„ eine Pause einlegen. Zwei weitere Gastgeber wollen mitmachen. Dazu kommt ein Architekt ins Haus, der in Sachen regionaltypische Gestaltung berät. Diese Termine sind nun offen.