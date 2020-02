Die Rinderunion Baden-Württemberg veranstaltet regelmäßig Auktionen in den Donauhallen. Was dort unter den Hammer kommt: Kälber, Rinder, Bullen. Wir haben uns angeschaut, wie genau so etwas abläuft. Von der Waage bis zu Auktion. Dieses Kalb ist ein sogenanntes Fleckvieh. Bei der Auktion der Rinderunion Baden-Württemberg wird es meistbietend versteigert.| Bild: Simon, Guy

Vor den Donauhallen rücken an diesem Mittwochvormittag ungewöhnlich viele Autos mit Anhänger an. Es fällt richtig auf. Die Fahrzeuge streben in Richtung der Halle C. Aus den Anhängern hört man es muhen. Ein Schild gibt einen ersten Hinweis: Lebende