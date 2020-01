Bis auf wenige Tage ist dieser Winter ungeheuer mild. Der Sonnenschein lässt dabei die Temperaturen teilweise sogar auf über zehn Grad klettern. Und vor allem: Der Niederschlag bleibt aus. Es regnet nicht, und die Tage an denen es ordentlich schneite, lassen sich an der Hand abzählen. Manch einen mag das freuen, hat er doch schönes Wetter und angenehme Wärme wesentlich lieber als Kälte, Nässe und Schnee. Ein Problem ist die Situation dennoch.

So warnt etwa der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Januar vor der Trockenheit. Sie könnte nämlich dazu führen, dass es im Sommer für Landwirte die dritte schlechte Ernte bedeutet. Die Trockenheit ist besonders im tieferen Boden ein Problem.

Hoffnung auf Niederschlag

„Das spüren wir definitiv“, sagt der Donaueschinger Landwirt Patrick Bossert. Die Veränderungen werden auch sichtbar: „Wenn man im Wald spazieren geht, dann sieht man dort den Befall“, erklärt er. Bossert rechnet damit, dass auch der kommende Sommer wieder von großer Hitze und Trockenheit geprägt sein wird: „Es wird schneller ein Problem geben, wenn der Winter weiterhin so trocken bleibt. Ich habe die Hoffnung, dass es noch Niederschlag gibt, noch etwas Schnee fällt. Dann haben wir zumindest einen Puffer.“ Man habe das Glück, in der Region einen sehr tonhaltigen Boden zu haben, der Feuchtigkeit lange speichere. „Die andere Lösung ist natürlich das Bewässern im Sommer. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Woher soll denn das ganze Wasser kommen?“.

Bossert sieht hier die große Schwierigkeit im Ackerbau: „Von der Politik wird immer mehr auferlegt. Die Landwirte dürfen nicht selbstständiger entscheiden, was sie anbauen. Aber der Anbau muss sich ändern. Ich würde mir da mehr Freiheit wünschen.“ Der Landwirt habe mittlerweile fast nur Winterungen, also Pflanzen, die auf dem Feld überwintern. „Sommerkulturen mache ich fast keine mehr, die brechen zusammen“, erklärt er. Pflanzen wie etwa Raps gelinge es auch gut, sich zu versorgen: „Deren Wurzel kann bis zu einem Meter in die Erde gehen. Da findet man noch Feuchtigkeit.“

Wird es ein Dauerzustand?

Dass der Sommer wieder extrem trocken wird, damit rechnet auch Mathias Friedrich vom Bruggener Breghof: „Ich befürchte, das wird zu einem Dauerzustand: Extrem trocken und wenn es regnet, dann reicht das nicht aus“, sagt er. Aber wie damit umgehen? „Bei der Wahl der Pflanzen, die man aussät auf Arten achten, die eine Trockenheit besser aushalten.“ Außerdem müsse an der Bodenwirtschaft gearbeitet werden, mehr Humus sei notwendig: „Je besser und schneller der Boden Wasser speichert, desto besser lässt sich mit einer Dürre umgehen“, so Friedrich.

Der Boden füllt sich nicht

Für Christoph Meyer, Biobauer in Aufen, ist die jetzige Trockenheit in Bezug auf die Vegetation weniger das Problem. Was allerdings problematisch sei: „Der Boden füllt sich nicht mit Feuchtigkeit.“ Üblicherweise könne der sich durch Regen und Tauschnee von einem besonders heißen Sommer wieder erholen und quasi aufladen. Das sei in diesem Winter jedoch nicht der Fall: „Es betrifft ja nicht nur die Landwirtschaft, auch Quellen versiegen noch schneller“, erklärt er.