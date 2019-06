Die Stadt will nun einen weiteren Schritt in Richtung Zulunft unternehmen. Sie hat sich dazu erfolgreich beim Förderprojekt Digitalisierung und Heimat als eine von neun Modellkommunen in Baden-Württemberg durchgesetzt. Hier geht es darum, in der immer mehr im Digitalen stattfindenden Welt, die Stadt dennoch als Heimat zu erhalten. In diesem Zuge wird die Stadtverwaltung auch in das Themenfeld Stadtmarketing einsteigen. Hierzu wird ab dem heutigen Dienstag auch eine Bürgerbefragung stattfinden.

Alleinstellungsmerkmale stärken

„Wir freuen uns, dass der Gemeindetag Bräunlingen hier ausgewählt hat. Das Projekt wird durch das Innenministerium gefördert. Die Stadt Bräunlingen bringt hierfür aufgrund ihrer Geschichte und des großen Bürgerengagements ideale Voraussetzungen mit. Wir haben zahlreiche Alleinstellungsmerkmale, die wir stärken möchten. Wir sind eine lebendige Stadt mit fast 100 Vereinen und Gruppierungen, in denen sich auch der Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger ausdrückt.

Zur Identifikation tragen auch besondere Produkte, wie etwa das Bräunlinger Bier, oder die Handwerkskunst unserer Bäcker und Metzger bei. Wir sind stolz auf viele große und kleine traditionelle und neue Veranstaltungen und pflegen Tradition und Moderne. Wir wollen zusätzlich die Vernetzung vorantreiben und eine Plattform für neue Ideen schaffen“, so Bürgermeister Micha Bächle und Amtsleiterin Anna Welke.

Was schafft in einer Stadt Identität? Es sind auch Veranstaltungen wie der Straßenmusiksonntag, der eine Strahlkraft weit über Bräunlingen hinaus besitzt. | Bild: Roland Sigwart

Große Chance für die Stadt

„Unser Ziel ist es, zusammen mit Partnern die ‚Marke Bräunlingen‚ noch stärker zu transportieren und dabei die Bürger mit einzubeziehen, da sie die wichtigsten Markenbotschafter unserer Stadt sind. Dabei haben wir eine gesamtstädtische Perspektive mit Kernstadt und allen Stadtteilen, so Welke. Dazu gehöre dann etwa auch die Modernisierung der städtischen Homepage, etwa durch eine bessere Anpassung an die Ausspielformen der mobilen Endgeräte. „Es ist eine große Chance für uns“, so Welke weiter. Durch eine bessere Vernetzung werde etwa auch die Gastronomie in der Stadt gestärkt. Wichtig sei allerdings, dass die Bürger mit dabei seien und hinter dem Vorhaben stehen.

Projekt mit zwei Phasen

Laut Stadtverwaltung sei das Projekt in zwei Phasen gegliedert. Zuerst gehe es um Marken- und Identitätsbildung unter Bürgerbeteiligung, inklusive Analyse und Auswertung. In der zweiten Phase sollen dann konkret Projekte aus der ersten umgesetzt werden. Am Ende der ersten Phase entscheide der Gemeinderat schließlich, ob er auch an der zweiten teilnimmt. Es handelt sich dabei nicht um ein reines Digitalisierungsprojekt. Gefördert wird es übrigens bis zu einer Summe von 87 000 Euro. Die erste Phase solle dabei gemeinsam mit der Agentur Glanzer und Partner aus Stuttgart angegangen werden, der Inhaber Herbert Heini stammt aus Bräunlingen. Dabei werden etwa auch Einwohner befragt, die aus der Stadt weggezogen sind. Die Gesamtkoordination laufe über den Gemeindetag Baden-Württemberg.

Anregungen der Bürger

Das Projekt soll zudem Ideen und Anregungen der Bürger aufgreifen, wie die Gemeinde-Identität gestärkt werden kann. Hierzu soll es eine große Auftaktveranstaltung geben. Im Vorfeld sollen ehemalige Bürger und auch Neubürger befragt werden. Was sind die Stärken und Schwächen der Stadt? Was brauchen Neubürger? Wie können sie sich integrieren? Die Bürgerbefragungen sollen aber auch helfen, den Blickwinkel der Verwaltung zu erweitern und eigene Vorstellungen und Einstellungen kritisch zu hinterfragen. Auch sollen der Bürgerservice-Gedanke und die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert, die Digitalisierung fortgesetzt werden.

Das Herausarbeiten der Bräunlinger Identität soll der Grundstein sein, für das weitere öffentliche Auftreten der Stadt. Im Mittelpunkt steht ein Markenbildungsprozess. Auch will sich die Stadtverwaltung im Internet neu darstellen. Denkbar ist auch eine neue Homepage als Plattform, die bedienungs- und bürgerfreundlicher sein und neue Möglichkeiten bieten soll. Durch das Projekt soll ein weiteres Zusammenwachsen von Stadt und Stadtteilen gefördert und ebenso soll die Vernetzung der Einzelhändler unterstützt werden.

Bürger werden befragt

Die Stadtverwaltung wird ab heute alle Bürger in Bräunlingen befragen. Ziel sei es, mehr über die Sichtweise über das Bild über die Stadt, das Leben in der Stadt und die Gemeinschaft in der Stadt zu erfahren. Der Fragebogen wird mit den Stadtnachrichten verteilt und ist auch auf der Homepage abrufbar.