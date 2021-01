Die Schneemassen am Randen führten ab Donnerstagabend zu einem großen Verkehrchaos. Am Randenanstieg der B 314 von Waldshut kommend sowie am Randenaufstieg der B 27 von Blumberg Zollhaus nach Randen kamen zahlreiche Lastwagen ins Rutschen viele standen quer. Auf der B 314 begann der Stau von Waldshut kommend bei Stühlingen. Zwischen Stühlingen und Randen gerieten nach Angaben der Polizei zahlreiche Lkws ins Rutschen und kamen schließlich auf der Gegenspur oder quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Es bildete sich ein langer Rückstau bis zum Stühlinger Teilort Weizen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten, an den liegen gebliebenen Fahrzeugen vorbeizufahren, kamen daraufhin selbst zum Stillstand und blockierten den Gegenverkehr. Es steckten mehrere hundert Lkws auf dem Streckenabschnitt fest. Das THW versorgte die Verkehrsteilnehmer mit Getränken und Speisen. Auf der B 27 bildete sich ab der Einmündung der B 314 am Randenkreuz ein Rückstau, der durch liegen gebliebene Lkws am dortigen Randenaufstieg noch vergrößert wurde.

Auf der B 27 war das Chaos von Donaueschingen kommend Richtung Blumberg am späten Freitagvormittag noch so groß, dass nach der Behlaer Höhe zahlreiche Pkws und sogar ein Bus auf der Straße wendeten und eine andere Strecke wählten.

Das Verkehrschaos, das um etwa 18 Uhr begann, dauerte nach Angaben der Polizei die ganze Nacht und behinderte auch noch massiv den Berufsverkehr am Freitagmorgen. Erst gegen 11.30 Uhr hatten die Fahrzeuglenker dann auf beiden Strecken wieder freie Fahrt.