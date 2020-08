Auf der Baustelle der B 27 beim Blumberger Nordwerk herrscht Hochbetrieb. Es riecht nach frischem Teer, Schwerarbeit. Eine ganze Kolonne der Firma Vogelbau ist mit mehreren Maschinen im Einsatz, um für die neue Fahrbahn die Binderschicht aufzutragen. Es ist die unterste Lage der Fahrbahn, erklärte Bauleiter Marco Zehnle, sie ist acht Zentimeter dick.

Video: Bernhard Lutz

Eine Walze fährt hin und her, ins Auge sticht vor allem der Asphalteinbaufertiger, eine riesige Maschine mit einer Breite von acht bis zehneinhalb Metern, wie Bauleiter Marco Zehnle im Gespräch schildert. „Es ist der größte Fertiger, den wir haben“, sagt er stolz. Am Donnerstag wurde die Binderschicht auf fast der ganzen Fahrbahn im Bereich des Nordwerks aufgetragen. Es blieb nur eine schmale Zufahrt zur Araltankstelle und zum Weinkauf, die aber jeweils nur in einer Richtung befahren werden konnte. Die Zufahrt zu Metz Connect wurde gewährleistet.

Am Freitag erhält das schmale Zufahrtsstück zur Tankstelle die Binderschicht, am Montag geht es weiter Richtung Norden, am Dienstag soll die Binderschicht bis Metz Connect gehen. Danach soll sie auf der restlichen Strecke aufgebracht werden.

Projektleiter Manuel Conrad vom Regierungspräsidium Freiburg ist mit dem bisherigen Verlauf im großen und ganzen zufrieden. Mit dem Straßenbau werden sie nach bisherigem Stand bis 11. September fertig, skeptisch sei er wegen der zusätzlichen Einrichtungen, namentlich der Schutzplanken.

Sie würden wohl in der ersten Schulwoche ab dem 14. September eingebaut, da werde der Verkehr zwischen Blumberg und Behla dann einspurig geführt, am besten Richtung Blumberg, der Verkehr in der Gegenrichtung müsse weiterhin die Umleitung benutzen.

Zum Thema Umleitung und Beschwerden von betroffenen Ortschaften wie Aulfingen und Hondingen sagte Projektleiter Conrad, die großen Sattelzüge, die von weither kämen, hielten sich an die Umleitungsstrecke. Es seien überwiegend Firmen aus der Region, die über die Behlaer Höhe und Hondingen fahren würden.