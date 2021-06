Blumberg – Die Feuerwehr-Abteilung Blumberg Stadt hat einen neuen Abteilungskommandanten. Auf der jüngsten Versammlung wählten die Kameraden Michael Vetter. Er hatte das Amt schon seit Januar 2020 kommissarisch ausgeübt, weil der bisherige Abteilungskommandant Hubert Schwarz sich krankheitsbedingt von diesem Amt hatte beurlauben lassen.

Vetter ist seit bereits seit 2015 einer von bisher zwei stellvertretenden Abteilungskommandanten. Zum neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten wählten die Kameraden Jörg Hartmann. Als Schriftführer wurde Thomas Alt bestätigt, neuer Kassierer wurde Benjamin Seeger, der dieses Amt früher schon einmal inne hatte.

Die Versammlung fand unter Corona-Bedingungen in der Stadthalle statt, und es gab auch nur einen einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich die Wahlen, die seit Januar 2020 nicht mehr in einer dafür erforderlichen Präsenzsitzung stattfinden konnten. Wahlleiter war Bürgermeister Markus Keller als oberster örtlicher Dienstherr der Blumberger Feuerwehr.

Michael Vetter folgt nun im Amt Hubert Schwarz nach und damit genau jenem Feuerwehrmann, der den heute 35-jährigen Nachfolger vor rund 26 Jahren motiviert hat, in die Blumberger Jugendfeuerwehr einzutreten. Hubert Schwarz, so berichtet sein Nachfolger, „ist ein guter Kollege meines Vaters“, beide arbeiten im Blumberger Werk der Firma Straub Verpackungen.

Schwarz selbst wurde vor 14 Jahren Abteilungskommandant als Nachfolger von Friedhelm Friker, dessen Stellvertreter er bereits zehn Jahre lang gewesen war.

Michael Vetter hat das Feuerwehrhandwerk von der Pike auf gelernt. Was er kann, hat er nicht zuletzt bei dem spektakulären Lkw-Unfall auf der B 27 am 27. Mai gezeigt, als er als Einsatzleiter der Feuerwehr fungierte.

Er erkannte sofort die Gefahr, dass der 40-Tonner auf den Geh- und Radweg zu stürzen drohte und alarmierte gleich die Kameraden aus Hüfingen nach: Denn die verfügen seit dem vorigen Jahr über einen Rüstwagen, der unter anderem das bei dem Lkw-Unfall benötigte Abstützsystem namens Paratech beinhaltet.

Die Feuerwehr Blumberg

Die Abteilungen: Die Blumberger Gesamtwehr hat neun Abteilungen: Blumberg Stadt, Abteilungskommandant Michael Vetter; Achdorf, Abteilungskommandant Joachim Schelb; Epfenhofen, Abteilungskommandant Steffen Jankowski; Fützen, Abteilungskommandant Patrick Gleichauf; Hondingen, Abteilungskommandant Sebastian Süß; Kommingen, Abteilungskommandant Michael Gräble; Nordhalden, Abteilungskommandant Martin Fleischer; Riedböhringen, Abteilungskommandant Adelbert Fricker, und Riedöschingen mit Abteilungskommandant Jürgen Scheyer. Kommandant der Gesamtwehr ist Stefan Band, seine Stellvertreter sind Peter Frey und Norbert Rösch.

Abteilung Stadt: Die Abteilung Stadt hat derzeit fünf eigene, in der Stadt stationierte Fahrzeuge. Neuestes Gefährt ist das Einsatzfahrzeug HLF 20/16, das die Feuerwehr voriges Jahr erhielt und das neben der Löschausrüstung auch für Technische Hilfe ausgestattet ist. Dazu kommen noch drei Fahrzeuge des Gefahrgutzugs und der Logistikgruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis. Neues Aushängeschild und wichtige Ergänzung der Gesamtwehr soll die langersehnte Drehleiter werden, die noch in diesem Jahr in Blumberg erwartet wird.