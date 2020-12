In den Blumberger Kindertagesstätten und Kindergärten wird es auch nach Neujahr eine Notbetreuung geben. „Wenn die jeweilige Einrichtung in dieser Zeit keine Schließzeiten hat, bieten wir eine Notbetreuung an“, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage mit. Die Kindertagesstätte „Stadtzwerge“ in der Kernstadt zum Beispiel habe in der Woche vom 4. bis 8. Januar geöffnet, den Feiertag Dreikönig natürlich ausgenommen.

Den Kirchengemeinden hätten sie angeboten, die Notbetreuung wieder zentral zu organisieren, die evangelische Gemeinde habe dies angenommen, die katholischen Einrichtungen würde die Betreuung dieses Mal selbst organisieren, sagte Schautzgy.

Blumbergs Hauptamtsleiterin hat wegen des Lockdowns seit Mittwoch mit ihrem Team auch wieder eine Notbetreuung für die Kindergärten, Tagesstätten und Schulen organisiert. Am Freitag wurden dort insgesamt 45 Kinder betreut.