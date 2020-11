Für die Windparks Länge und Blumberg unternehmen die Betreiber Solarcomplex und Green City Energy einen neuen Anlauf. Für den Windpark Länge prüft Solarcomplex nach eigenen Angaben jetzt sechs Standorte statt bisher sieben. Für den Windpark Blumberg erwägt Green City Energy jetzt fünf statt wie zuletzt vier Anlagen. Vorgesehen ist eine gemeinsame Umweltverträglichkeitsprüfung.

Blumberg Windpark Länge und Windpark Ettenberg: Die Betreiber nehmen einen neuen Anlauf

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat Betreiber, Behörden und Umweltverbände am Dienstag, 1. Dezember, um 15 Uhr zu einem Abstimmungstermin (Scoping-Termin) eingeladen. Dort soll soll der Untersuchungsrahmen abgestimmt und festgelegt werden. Der Termin ist öffentlich, Anmeldungen sind bis 24. November per Email an wasseramt@lrasbk.de möglich.