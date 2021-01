Ich kann nicht verstehen, dass die Akzeptanz in Blumberg für einen Schulverbund von Realschule und Werkrealschule so schwierig ist.“ Dieser Satz von Silke Keller, Rektorin am Schulverbund Löffingen, ist für Blumberg eine Vorlage. Eine Vorlage, dass ein Schulverbund von Realschule und Werkrealschule auch trotz mancher, durchaus nachvollziehbarer Vorbehalte Sinn macht.

Ein zentraler Punkt ist die Stärkung der Werkrealschule, die neben den Werkrealschülern selbst auch den Hauptschülern zugute kommt. Die Löffinger Realschule hat keinen einzigen Hauptschulabschluss organisieren müssen, weil alle Schüler mit diesem Ziel die Werkrealschule besuchen. Damit können die Lehrer, die in den Realschulklassen unterrichten, sich dort ganz auf die Realschüler konzentrieren und nicht auch noch zusätzlich auf die Hauptschüler.

So wird gleichzeitig eine selten dumme Entscheidung der Stuttgarter Landesregierung, nämlich, dass die Realschulen neben der Mittleren Reife nun auch noch den Hauptschulabschluss anbieten müssen, Makulatur. Wie gut der Schulverbund in Löffingen funktioniert, zeigt dies: Bei derzeit 60 Fünftklässlern sind beide fünften Klassen in der Real- und der Werkrealschule gleich groß.