Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung am 25. Juni zwar einstimmig beschlossen, dass die Realschule und die Werkrealschule in Blumberg einen neuen Schulverbund bilden sollen. Dafür soll der bisherige Schulverbund der Grund- und Werkrealschule Eichberg aufgelöst werden.

Blumberg Was die neue Realschulkonrektorin Anne Maier an Blumberg reizt Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Rektoren und bei der Elternbeiratsvorsitzenden Petra Wölfle stieß das Vorhaben allerdings auf Kritik (wir berichteten), sie wollten, dass der bisherige Schulverbund beibehalten und die Realschule eigenständig bleibt wie bisher. Und das allerletzte Wort ist wohl noch nicht gesprochen. Denn bevor das Ganze auf den Weg gebracht werden kann, muss nun unter anderem auch noch der Gesamtelternbeirat tagen und ein Votum abgeben.

Blumberg Ran an die Laptops: Realschule Blumberg rüstet digital auf Das könnte Sie auch interessieren

Um ein Stimmungsbild zu erhalten, hat die Gesamtelternbeiratsvorsitzende Petra Wölfle am Dienstag, 21. Juli, alle Elternbeiräte, die Schulleiter sowie Bürgermeister Markus Keller und Sabine Rösner, Leiterin des Staatlichen Schulamts Donaueschingen, zu einer Sitzung in die Blumberger Stadthalle eingeladen. Einen Tag später tagt und beschließt dann der Gesamtelternbeirat.