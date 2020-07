Blumberg – Anne Maier sitzt im Rektorat der Blumberger Realschule und freut sich. Seit Montag ist die bald 33-jährige Pädagogin Konrektorin der Schule, es ist ihr erster Tag. Sie hat ein gutes Gefühl, wie sie selbst sagt: „Ich bin froh, dass es endlich los geht, wir haben lange darauf gewartet. So habe ich wenigstens noch ein bisschen Zeit, die Schule und das Kollegium kennen zu lernen.“ Ursprünglich hatte Rektor Sven Dorn gehofft, dass die Konrektor-Stelle nach dem Weggang von Thomas Schultis als Rektor nach Villingen bis Februar wieder besetzt wird. Es dauerte etwas länger.

Anne Maier hat ihren ersten Tag als Konrektorin der Blumberger Realschule und freut sich. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Die neue Konrektorin wuchs in Volkertshausen im Hegau auf. nach dem Abitur auf dem Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen studierte sie im oberschwäbischen Weingarten an der Pädagogischen Hochschule Mathematik, Sport, Biologie sowie Haushalt und Textil (heute AES: Alltagskultur, Ernährung und und Soziales). Nach ihrem Referendariat am Seminar in Reutlingen und an der Realschule Messkirch erhielt sie ihre erste Dienststelle an den Realschulen in Engen und Immendingen. Danach war sie ganz an der Reischach-Realschule Immendingen.

Was hat sie gereizt, sich für die Stelle hier zu bewerben? Die Antwort kommt sofort: „Der gute Ruf der Realschule Blumberg.“ Dazu kam ein Kennen-Lernen-Gespräch mit Rektor Sven Dorn vor ihrer Bewerbung: Die Chemie stimmte, danach habe sie ein gutes Gefühl gehabt, sich zu bewerben.

Neue Erfahrung in der Corona-Phase

Die Corona-Phase mit Schulschließung und schrittweisen Wiederöffnung hat sie in Immendingen erlebt. „Als Lehrerin war es viel angenehmer, in kleinen Gruppen zu unterrichten“, sagt sie. Nun ist sie voll mit in der Verantwortung und auch für die Organisation gefordert. Was dies bedeutet, erklärt Rektor Sven Dorn so: „Ich muss jede Woche einen neuen Plan erstellen, da wir nur Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichten, und nicht jeder Lehrer die drei Fächer studiert hat,“ die Lehrer aber trotzdem alle ihr jeweiliges Deputat leisten müssen.

Präsenzunterricht mit sechs Stunden

Für die Lehrerinnen und Lehrer bedeute die Corona-Zeit nach wie vor eine große Belastung, machte der Schulleiter deutlich. „Wenn sie Präsenzunterricht haben, haben sie sechs Stunden am Tag, und sie machen gemeinsam mit den Schülern Pause“, um sie zu beaufsichtigen und zu schauen, dass die Hygiene- und Abstandsregeln auch auf dem Pausenhof eingehalten werden. Für die Lehrkräfte bedeutet das, dass ihre Lehrerpause nach jeder Unterrichtsstunde derzeit entfällt. während seines Homeoffice müsse er die Schüler alle mit Zoom-Konferenzen und online-Aufgaben unterrichten.

Mit der wöchentlichen Planung wird sich nun auch die neue Konrektorin befassen, Rektor Sven Dorn wird sie in alle aufgaben und Themenfelder einarbeiten, wie er sagt. Der Ausgleich von Anne Maier ist ihre Familie: Sie ist in Engen verheiratet, hat zwei Söhne und einen Garten.