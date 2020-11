Bei den Haushaltsberatungen sprach Stadtrat Christian Schautzgy einen Posten für die Eichbergsporthalle in der Blumberger Kernstadt an. Für einen Ersatzneubau von Dach und Foyer einschließlich der Fassade sind 200.000 Euro vorgesehen. Die nach dem Brand wiederaufgebaute Halle sei doch noch gar alt. Stadtbaumeister Uwe Veit sagte, das Flachdach sei undicht, es sei vorgesehen, dort ein Pultdach zu bauen. Stadtrat Hermann Zorbach merkte an, das Pultdach sei dann ja Richtung Süden geneigt, es sei zu überlegen, ob man dort nicht Solarengerie nutze.

Auf Anfrage des SÜDKURIER, was für Mängel genau die Sporthalle habe, teilte Stadtbaumeister Uwe Veit mit: Das Flachdach der Eichbergsporthalle sei im Bereich Foyer, Küche und Gang/Flur zur Zuschauertribüne an einigen Stellen undicht. Dieser Teil soll mit einem leicht geneigten Dach saniert werden. Für die Sanierung sind 200.000 Euro vorgesehen.