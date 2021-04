Für Blumberg meldete das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am Freitag einen Anstieg der aktuell infizierten Personen von 24 auf nun 29. Damit stieg die Zahl der akut Infizierten innerhalb von fünf Tagen von 19 am Ostermontag um zehn auf nun 29 Personen. Die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle stieg für Blumberg um sechs Personen auf 352, davon sind 323 Personen genesen (eine Person mehr als am Vortag).

Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten am Freitagvormittag bei 285 Personen (+ 13 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle lag gestern bei 6.947 (+ 42 Fälle zum Vortag). Davon wurden 6.527 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 36 Fälle zum Vortag), die Zahl der Todesfälle blieb bei 184 Verstorbenen.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. In Baden-Württemberg sind diese Mutationen seit Dezember mit ansteigender Tendenz nachweisbar. Mit Stand zum Donnerstag, 8. April wurden 435 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 285 an COVID-19 Infizierten sind 149 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.