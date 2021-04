Für Blumberg meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Dienstag 17 aktuell infizierte Personen, das sind zwei Personen weniger als am Ostermontag. Die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle liegt bei Blumberg 337 (keine Veränderung zum Vortag), davon sind 320 Personen genesen (+ 2).

Blumberg Corona: Städteviereck der Südbaar wird vorerst keine Modellregion Das könnte Sie auch interessieren

Reger Betrieb herrscht am Ende der Karwoche und Ostersonntag im kommunalen Testzentrum in Blumberg. An Gründonnerstag, 1. April, wurden dort 80 Personen getestet, am Karfreitag 86 Personen sowie am Karsamstag und Ostersonntag jeweils 74 Personen. Wer getestet werden will, muss einen Termin buchen, entweder per Telefon unter 07702/ 51-0, oder über die städtische Homepage www.stadt-blumberg.de.