Die Zahl der mit Corona-Fälle in Blumberg erreichte am Freitag (Stand 9 Uhr) mit 63 Infizierten einen neuen Höchststand. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald Baar-Kreis sieben Neuinfizierte und vier Personen, die wieder gesund ist. Insgesamt gibt es nun 419 bestätigte Fälle, davon sind 356 Personen wieder gesund. Rund 70 Prozent der Infizierten wohnen nach Aussage von Bürgermeister Markus Keller in der Kernstadt, eine Aufschlüsselung für die einzelnen Stadtteilen habe die Stadt nicht.

Das Gros der Infizierten wohnt in der Kernstadt

Im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die bestätigten Corona-Fälle ebenfalls weiter zu. Am Freitag, 22. April, liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 7.769 (+ 58 Fälle zum Vortag), davon sind 624 aktuell infiziert (+ 16 Fälle zum Vortag). Die Zahl der genesenen Fälle stieg auf 6.954 Personen (+ 42 Fälle zum Vortag). Dazu kommen 191 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag).

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Mit Stand zum Donnerstag, 22. April wurden 1.022 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 624 an COVID-19 Infizierten sind 412 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag, 23. April, 55 am Coronavirus erkrankte Personen.

So sieht es in den Kommunen im Landkreis aus

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

• Villingen-Schwenningen: 3.657 (davon 3.252 Personen genesen)

• Donaueschingen: 852 (davon 730 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 377 (davon 350 Personen genesen)

• Blumberg: 419 (davon 356 Personen genesen)

• Bräunlingen: 179 (davon 161 Personen genesen)

• Brigachtal: 175 (davon 168 Personen genesen)

• Dauchingen: 121 (davon 109 Personen genesen)

• Furtwangen: 247 (davon 229 Personen genesen)

• Gütenbach: 32 (davon 29 Personen genesen)

• Hüfingen: 254 (davon 238 Personen genesen)

• Königsfeld: 170 (davon 159 Personen genesen)

• Mönchweiler: 106 (davon 91 Personen genesen)

• Niedereschach: 201 (davon 182 Personen genesen)

• Schönwald: 45 (davon 41 Personen genesen)

• Schonach: 50 (davon 41 Personen genesen)

• St. Georgen: 405 (davon 370 Personen genesen)

• Triberg: 140 (davon sind 138 Personen genesen)

• Tuningen: 79 (davon sind 74 Personen genesen)

• Unterkirnach: 94 (davon sind 85 Personen genesen)

• Vöhrenbach: 166 (davon sind 151 Personen genesen)