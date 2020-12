Für Blumberg meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Montag im Vergleich zu Freitag 14 neu Infizierte. Die Zahl der akut mit dem Erreger Covid-19 Infizierten stieg um sieben Personen auf 32, die Zahl aller bisher bestätigten Corona-Fälle stieg von 185 auf 199, davon sind 167 Personen genesen, sieben mehr als am Freitag. Seit dem 25. September hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Blumberg nun vervierfacht: von 48 auf nun 199.