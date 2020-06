Gute Nachrichten für die Blumberger Ortsteile Fützen, Riedöschingen, Kommingen und Hondingen: Für den Breitbandausbau hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den vorläufigen Zuwendungsbescheid über rund 3,6 Millionen Euro erteilt.

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar hat nun den Antrag beim Innenministerium des Landes Baden-Württemberg für die Ko-Finanzierung gestellt, heißt es in einer Mitteilung des Zweckverbands. Hier werden noch einmal 2,88 Millionen Euro erwartet, sagte Bürgermeister Markus Keller am Dienstagabend im Gemeinderat. Die Stadt Blumberg muss dann noch Eigenmittel in Höhe von 720 000 Euro einbringen, dazu kommen noch Pachtkosten. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten des Ausbauprojektes auf mehr als 7,2 Millionen Euro.

Die vier Ortsteile haben bereits Glasfaser, allerdings nur bis zum Verteilerkasten. Von dort führt Kupferkabel in die Häuser. Nun soll das Glasfaser vom Verteilerkasten bis in die Häuser gelegt werden. Durch die neue, gemeinsame Förderung von Bund und Land entstehen den Grundstückseigentümern keine Kosten, erfuhr Stadtrat Horst Fürderer vom Bürgermeister auf Nachfrage. Bezahlen müssten die Hausbesitzer allerdings die Anschlussbuchse für das Glasfaser im Haus, das seien rund 250 Euro.

Nach Aussage von Bürgermeister Keller ist das „ein weiterer wichtiger Schritt für die Glasfaserstadt Blumberg„, so zitiert ihn der Zweckverband. Er freue sich über die großzügige Bundesförderung.

Begonnen wird im Ortsteil Fützen: Dort will der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar den Glasfaserschluss mit dem Glaserfasernetz des Landkreises Waldshut herstellen.

Die Bürgerinnen und Bürger in Fützen haben vom Zweckverband die Vertragsunterlagen erhalten. Diese müssen bis zum 3. Juli bei der Ortsverwaltung Fützen bei Ortsvorsteher Georg Schloms oder beim Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar abgegeben werden.

Da in Zeiten der Corona-Pandemie auf eine Info-Veranstaltung verzichtet werden muss, gibt es ein Info-Video auf der Internet-Seite des Zweckverbands unter www.breitband-sbk.de. Hier erfahren

die Interessenten alles zum Thema Glasfaser-Technik und dem Glasfaser-Hausanschluss.