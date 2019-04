Das Land Baden-Württemberg fördert den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar mit mehr als 1,08 Millionen Euro. Das teilte der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar am Montag mit.

Blumberg Alle Blumberger Teilorte erhalten Breitbandanschluss Das könnte Sie auch interessieren

In die Raumschaft Blumberg fließen insgesamt 377 329 Euro, davon 368 329 Euro für die Achdorfer Talgemeinden sowie 9000 Euro für das Mitverlegung des Glasfaserkabel in der Komminger Straße Hochgärten. Die Bescheide übergab Baden-Württembergs Innen- und Digitalminister Thomas Strobl am Freitag offiziell an Vertreter der betroffenen Gemeinden und des Zweckverbands. Für Blumberg war Bürgermeisterstellvertreter Rainer Gradinger anwesend.