Auf der B 27 sollten zwischen Behla und Blumberg am Montag, 27. Juli, eigentlich die Arbeiten für die Sanierung beginnen. So hatte das Regierungspräsidium Freiburg dies angekündigt. Doch am Montagvormittag war der Streckenabschnitt noch frei befahrbar, es war auch noch keine Baukolonne in Sicht.

Fakt ist, dass die Linienbusse 900 zwischen Donaueschingen und Blumberg bis zum letzten Schultag am 30. Juli ganz normal verkehren, sprich, die Haltestellen in Hüfingen und Riedböhringen anfahren. Ab Freitag, 31. Juli, müssen Fahrgäste aus Hüfingen und Riedböhringen eine andere Verbindung wählen.

Fahrgäste von und nach Hüfingen werden gebeten, auf die Buslinie 910 Donaueschingen – Blumberg sowie auf den Schienenverkehr auszuweichen. Fahrgäste von und nach Riedböhringen müssen die Linie 914 Blumberg – Wutachmühle nutzen.