Der neue Blumberger Realschulrektor Sven Dorn sitzt an seinem Arbeitsplatz und freut sich. „Ich bin froh, dass es mit der Stelle geklappt hat.“ Drei Jahre lang unterrichtete er zuletzt an der deutschen Schule in Doha, der Hauptstadt von Katar, von dort nahm er viele Erfahrungen mit. Vom Kindergartenalter bis zum Internationalen Baccalauréat, vergleichbar mit dem deutschen Abitur, wurden alle Kinder in einer Ganztagsschule betreut und unterrichtet.

Das deutsche Bildungssystem habe vor allem in den arabischen Ländern einen hohen Stellenwert, sagt Sven Dorn im persönlichen Gespräch. Die insgesamt rund 330 Kindern kamen in Spitzenzeiten aus bis zu 35 Nationen, davon waren etwa 20 bis 25 Prozent deutsch.

Die bunte Zusammensetzung der Klassen aus so vielen Nationen sei etwas Besonderes, Sven Dorn hat sich gewundert, „wie gut es funktioniert hat.“ Die Kinder hätten ihre Länder in Präsentationen vorgestellt, alle hätten voneinander gelernt. Nach Deutschland und Blumberg nahm er als Erfahrung die dort gelebte Toleranz mit: „Jeder hatte ein Stück Verständnis für andere und deren Kultur gehabt.“

Das Land freut sich auf die Fußball-WM

Im Moment fiebere das Land der Fußball-WM 2022 entgegen. Katar sei sehr froh, dass das Land die WM bekommen habe. Jetzt werde die Infrastruktur ausgebaut, auch im öffentlichen Nahverkehr durch Verkehrsmittel wie die Straßenbahn, das habe es vorher nicht gegeben.

Zu Blumberg hat Sven Dorn auch einen persönlichen Bezug. Sein Großvater Ernst Dorn sei hier schon Rektor der Haus- und Landwirtschaftsschule gewesen, sein Vater Rupert Dorn wuchs in Blumberg auf.

Persönlicher Bezug

Sven Dorn selbst hat an der Blumberger Realschule während der Ausbildung ein Blockpraktikum absolviert. Die Atmosphäre im Kollegium habe er als sehr angenehm empfunden, „die Schüler waren strebsam.“

Froh ist er, dass er mit seinem Vorgänger Egon Bäurer, der jetzt pensioniert ist, eine intensive Übergabe machen konnte.

Das neue Kollegium habe er auch schon ein bisschen kennengelernt, die Kolleginnen und Kollegen seien offen, leistungswillig und arbeitsam.

Der neue Rektor ist sich sicher, dass er auf ein gut vorbereitetes Feld treffe, jetzt müsse er alles kennen lernen. Dorn erwähnt auch, dass er keinen Konrektor habe, weil der bisherige Konrektor Thomas Schultis jetzt Rektor der Karl-Brachat-Realschule in Villingen ist. Er hoffe, dass er bis zum Schuljahrshalbjahr einen Nachfolger erhalte. Allerdings habe die Schule ein Schulleitungsteam mit vier Lehrern, die ihn unterstützen würden.

Schulcampus wird Veränderungen bringen

Wo sieht der neue Rektor die Realschule in Zukunft? Blumberg hätte mit dem Schulcampus ein großes Projekt zu verwirklichen. Er denke, dass der Campus noch einige Veränderungen bringen werde, auch für die Realschule. Weiterführen will er auf jeden Fall die Bemühungen seiner Vorgänger, in Hüfingen und seinen Teilorten sowie Richtung Geisingen für die Realschule Blumberg zu werben.