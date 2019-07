Cilly Nakowitsch-Scherer freut sich auf Donnerstag. Dann ist an der Realschule Blumberg ihr letzter Arbeitstag. Für sie beginnt ein Sabbatical-Jahr, ab den Sommerferien 2020 geht sie dann in den Ruhestand. Auf ihren neuen Lebensabschnitt hat sie sich schon durch ein erstes Sabbatical-Jahr vorbereitet. Sie weiß, was auf sie zukommt und freut sich auf eine Zeit ohne arbeitsbedingte Termine.

Neuer Lebensabschnitt

Blumberg ist für die Pädagogin, die im Hegau aufwuchs, Heimat geworden. Hier verbrachte sie ihre Berufszeit, hier lernte sie ihren Mann Gerhard Scherer kennen, und sie engagierte sich vielfältig in Vereinen. Ihr Beruf ist für die Sport- und Techniklehrerin, die aus einem Schreinerbetrieb stammt, Berufung. Kindern die Freude an der Bewegung zu vermitteln, hat ihr schon immer Spaß gemacht, so wurde ihr Hobby zum Beruf. Besonders freut sie, wenn Schüler, die sie früher unterrichtet hat, weiterhin Sport treiben.

Cilly Nakowitsch-Scherer hat alle vier Realschulrektoren erlebt: Helmut Pietsch, Rainer Gradinger, Rainer Beha und Egon Bäurer. Am Anfang bildete das Unterrichten den Schwerpunkt, heute seien die Aufgaben vielfältiger. Wo früher Rektoren vieles geregelt hätten, würden inzwischen viele Aufgaben den Lehrern übertragen. Gewandelt habe sich zum Teil auch das Verhältnis der Schüler zu den Lehrerinnen und Lehrern. Manche Schüler ließen hin und wieder den nötigen Respekt vermissen.

Die Pädagogin engagierte sich nicht nur im Unterricht. In ihrer „Freizeit“ leitete sie jahrzehntelang die Tanz AG. Die Früchte dieser Arbeit zeigten die AG-Schüler zum Beispiel bei den Entlassfeiern. Und sie zeigten sie auch bei dem großen Konzert der Blumberger Stadtkapelle „Dancing Concert“ in der Eichbergsporthalle. Dazu kamen Auftritte beim Straßenfest und Kooperationspartner wie bei der Firma Straub. Kurse für die Vereine wird sie auch weiterhin geben, doch vor allem freut sie sich auf die Zeit für sich selbst und die Familie.