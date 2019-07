Der Zeitpunkt passt: Einen Tag, bevor der langjährige Realschulrektor Egon Bäurer am 19. Juli in den Ruhestand verabschiedet wird, teilt die Stadt Blumberg die Nachfolge mit: Es ist Sven Dorn, der aus der Region stammt. Er wird zum 21. August zum neuen Rektor bestellt.

Der 36-jährige Sven Dorn, der aus Donaueschingen stammt, kommt aus dem Auslandsschuldienst: Seit August 2016 war er in Doha, der Hauptstadt von Katar tätig, die mehr als 500 000 Einwohner hat, sagte Sabine Rösner vom Staatlichen Schulamt Donaueschingen auf Nachfrage.

Dorn ist damit der zweite Blumberger Realschulrektor, der aus dem Auslandsdienst kommt. Egon Bäurers Vorgänger Rainer Beha hatte vor seinem Amtsantritt in Blumberg in Seoul in Südkoreas Hauptstadt Seoul unterrichtet.