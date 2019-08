Einen kuriosen Lastwagenunfall gab am Donnerstag beim Randenkreuz, zum Glück wurde niemand verletzt. Ein 24 Jahre junger Lkw-Fahrer hatte in den Vormittagsstunden seinen Lastwagen-Anhänger auf dem Parkplatz an der Einmündung der B 314 auf die B 27 bei Blumberg-Randen abgestellt.

Gegen 13 Uhr wollte der junge Fahrer den Anhänger auf dem Parkplatz wieder ankoppeln. Dafür setzte er die tonnenschwere Mercedes Actros Zugmaschine vor den abgestellten Hänger. Beim Aussteigen unterließ der Mann es jedoch, die Zugmaschine gegen das Wegrollen zu sichern.

Der Lastwagen setzte sich selbstständig in Bewegung, rollte aus dem Parkplatz auf die B 314, rollte über die gesamte Fahrbahn und prallte in die gegenüberliegenden Schutzplanken. Am Lkw entstand rund 10 000 Euro Schaden und an den Schutzplanken entstand rund 2000 Euro Schaden.

Glücklicherweise fuhr in diesem stark frequentierten Bereich auf der B 314 gerade kein Fahrzeug. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Bautrupp der Straßenmeisterei setzte die beschädigten Leitplanken wieder instand.