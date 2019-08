An der Einmündung der L 185 in die B 27 bei Blumberg sind am Dienstagmorgen zwei Personenkraftwagen zusammen gestoßen, teilt die Polizei mit. Gegen 9 Uhr bog eine 83-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Geisingen kam, mit ihrem Kleinwagen nach links in die B 27 Richtung Blumberg ab.

Dabei übersah sie einen auf der Bundesstraße in Richtung Donaueschingen fahrenden VW Passat. Bei der folgenden Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Ford Fiesta der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.